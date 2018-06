Preberite, kaj v pismu šestim strankam ponuja Marjan Šarec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Premišljeno sejanje v sedanjosti prinaša bogato žetev v prihodnosti. Stranke podpisnice programskih izhodišč za koalicijo prihodnosti, koalicijo za normalno in razvojno usmerjeno Slovenijo, povezujejo spodaj navedena skupna izhodišča," v pismu navaja Šarec.

Izhodišča, ki jih ponuja Šarec

Med štirinajstimi izhodišči, ki jih navaja Šarec, so:

1) Za skupno dobro nam gre, za medgeneracijsko sožitje.

2) Močno, odprto in inovativno gospodarstvo je temelj socialne države.

3) Z digitalizacijo do razvojne družbe prihodnosti.

4) Za stabilne javne finance in znižan javni dolg.

5) Zunanja politika z jasno proevropsko usmerjenostjo.

6) Ustrezno financirana varnost je temeljna dobrina in vrednota.

7) Javna uprava, ki služi potrebam ljudi.

8) Dejanska vladavina prava je enakost pred zakonom.

9) Javno zdravstvo, ki je dobro upravljano in ustrezno financirano. Zdravstvo, dostopno vsem z znatno skrajšanimi čakalnimi dobami.

10) Javno šolstvo, usmerjeno v izzive informacijske družbe.

11) Raziskave in razvoj so eden temeljev družbe uspešnih.

12) Naša naravna bogastva so bogastva za naše otroke.

13) Skrb za prihodnost mladih je soodvisna tudi od skrbi za upokojence.

14) Zavedanje potrebe po boljšem upravljanju države z reformo političnega in volilnega sistema.

Miro Cerar Foto: STA

Zakaj Šarec v koaliciji ne želi SDS

Pri tem je mogoče opaziti, da je Šarec v izhodišča, ki jih ponuja, vključil nekatere pomembne programske točke ostalih strank, ki jih vabi v koalicijo. "Združeni pod temi programskimi točkami se zavedamo tudi svojih programskih razlik. Iskanje kompromisov je osnova vsakega sodelovanja in sobivanja," piše v pismu.

Prav tako je pomemben del pisma namenjen utemeljitvi, zakaj v LMŠ povabila za sodelovanje v vladi niso poslali Slovenski demokratski stranki (SDS).

Foto: Bojan Puhek

"Koalicija za prihodnost se zavezuje, da bo usmerjena v odpravljanje slabih praks v slovenski politiki. Raziskala in razčistila bo odprte dileme v financiranju političnih strank bodisi iz tujine bodisi iz gospodarskih družb, povezanih s tujino," je navedel Šarec.

Ta njegova napoved ni presenetljiva, saj je Šarec že nekaj dni pred volitvami poudarjal, da bo v tem mandatu zahteval ustanovitev parlamentarne komisije, ki bo preiskovala financiranje SDS iz tujine, natančenje Madžarske ter Bosne in Hercegovine. "Stranka, ki se sporno financira, bo sporno delovala tudi pri vodenju države," je tedaj izjavil Šarec.

"Odločno zavračamo politično kulturo, ki temelji na ustrahovanju, širjenju polresnic in lažnih novic. Politična kultura prihodnosti je kultura strpnega pogovarjanja in dogovarjanja ter iskanja najširših mogočih skupnih imenovalcev. Politika, ki je v službi ljudi in za ljudi," je pismo, ki ga je poslal šestim strankam, zaključil Šarec, ki za nadaljnja pojasnila danes ni bil dosegljiv.

Matej Tonin Foto: Bojan Puhek

Danes se je Šarec sestal s predsednikom Stranke modernega centra (SMC) Mirom Cerarjem in predsednico stranke Alenko Bratušek. Prihodnji teden bo po naših informacijah o nadaljnjih korakov odločal tudi vrh SD. Doslej je stranka jasno poudarjala, da v koalicijo s SDS ne gre. NSi pa bo odločanje o vstopu v morebitno levosredinsko vlado, ki bi jo vodil Šarec, prepustila članom.

Na politični sceni danes odmeva izjava predsednika republike Boruta Pahorja, da "bi bilo koristneje in za vse lažje", če bi Janezu Janši uspelo oblikovati vladi, saj "iz izkušenj vemo, da alternativni scenariji niso najboljši".

"Tvegam očitek, da se zavzemam za vlado, ki jo bo oblikoval Janez Janša. Ne, zavzemam se za vlado, ki jo bo oblikoval zmagovalec. V tem primeru je to on," je v intervjuju za Primorske novice dejal Pahor.

Čeprav je nihče od političnih prvakov danes ni želel komentirati, jo v nekaterih strankah razumejo kot obliko pritiska, naj spremenijo svoja, do zdaj trdna stališča, da v vlado s SDS ne gredo. Janša sicer pogovorov s potencialnimi koalicijskimi partnerji še ni začel.

Dejan Židan Foto: Ana Kovač

Prvi test morebitne koalicije bo čez dva tedna

Marsikaj bo jasno 22. ali 23. junija, ko bo sklicana ustanovna seja državnega zbora v tem sklicu. Takrat se bo konstituiral, imenoval prva delovna telesa, predsednika in podpredsednike. Prav pri odločanju o predsedniku se bodo videli prvi jasni obrisi morebitne nove koalicije.

Parlamentarne stranke so sicer v letu trojnih volitev. Po pravkar končanih državnozborskih bodo predvidoma 18. novembra lokalne volitve, ki so pomembne za utrjevanje prisotnosti na terenu, spomladi pa še evropske volitve, s katerimi si bodo stranke skušale zagotoviti mesto v evropski družini sorodnih političnih skupin.