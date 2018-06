Šarec po srečanju s Cerarjem in Bratuškovo: Obstaja volja, da ne gremo v koalicijo z SDS

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je novinarjem potrdil, da bo na vse stranke razen SDS naslovil pismo o nameri o sodelovanju. "V tem pismu bomo napisali točke, ki nas družijo, ki jih želimo rešiti in pri katerih želimo Sloveniji dobro," je dejal Šarec.

Podrobnosti ni razkril, saj je menil, da je prav, da to pismo najprej preberejo predsedniki strank. Z vsemi se bodo srečali in pogovorili ter videli, ali obstaja volja, da bi morda še pred formalnimi pogovori pri predsedniku republike Borutu Pahorju dorekli vsaj obris morebitne koalicije.

Šarec si želi razvojno naravnane vlade, ki ne bo gledala v preteklost

Šarec je poudaril, da si želijo razvojno naravnane vlade. "Želimo si gledati naprej, ne želimo si pogrevati preteklosti. Tega se držimo in če bodo tudi druge stranke, ki so tako prej rekle, za to, potem je edina pot taka koalicija," je poudaril prvak LMŠ.

Šarec se je odzval tudi na besede prvaka SDS Janeza Janše, ki je v torek dejal, da si bo SDS prizadevala za koalicijo za Slovenijo, ne proti posameznim predsednikom strank. Šarec je poudaril, da je tak tudi njihov namen, če bodo imeli možnost, in da ne sestavljajo vlade proti Janši. Kot je pojasnil, se bo srečal "z vsemi predsedniki, ki imajo dobro voljo in željo v Sloveniji delati dobro".

Predsednik republike Borut Pahor bo mandat za sestavo vlade najprej podelil relativnemu zmagovalcu, predsedniku SDS Janezu Janši. Foto: STA

LMŠ, SMC in SAB proti koaliciji s SDS

Šarec se je z odhajajočim premierjem Mirom Cerarjem danes srečal na Brdu pri Kranju. Kot je dejal, sta imela zelo konstruktiven pogovor o trenutnem političnem položaju. "Ugotovila sva, da obstaja volja, da ne gremo v koalicijo z SDS," je pojasnil in dodal, da so enakega mnenja tudi v SAB. S predsednico stranke Alenko Bratušek se je Šarec sestal v sredo.

Na vprašanje o možnosti, da bi šli v vladno koalicijo s SDS, pri čemer vlade ne bi vodil Janša, je Šarec odgovoril, da bi Janša v vsakem primeru, na takšen ali drugačen način, vodil omenjeno koalicijo.

Na vprašanje o razlogu, zakaj se je najprej srečal ravno s Stranko Alenke Bratušek, je odgovoril, da je nekje treba začeti. "Mislim, da smo si te tri stranke nekako programsko blizu in zato smo tako začeli," je poudaril Šarec. O namigih, da bi se LMŠ in Stranka Alenke Bratušek združili v eno stranko, pa je odvrnil, da o tem niso govorili.

Šarec: Pahorjeva izjava ni v sedanjem kontekstu

Glede na Pahorjeve navedbe, da bi bilo lažje, če bi vlado sestavil Janša, je Šarec odgovoril, da predsednik republike lahko tako misli. "Če smo mi pred volitvami rekli, da v tako vlado ne gremo, mislim, da ne bi bilo pošteno, da zdaj spreminjamo svoje stališče," je ponovil in na Pahorjeve besede odvrnil tudi, da ne vemo, kaj bi bilo bolje.

Spomnil je, da je Janševa vlada razpadla zaradi protikorupcijskega poročila, vlada Bratuškove pa, ker je vodilna stranka rušila samo sebe. Pahorjevo izjavo je tako označil za izjavo, "ki ni v sedanjem kontekstu".

Predsednik LMŠ Marjan Šarec vztraja pri stališču, da ne bo šel v koalicijo z Janševo SDS. Foto: STA

O špekulacijah, da si Stranka Alenke Bratušek želi ministrstvo za zdravje, SMC pa zunanje ministrstvo, je odvrnil, da taki pogovori pridejo na koncu. "Najprej moramo sploh ugotoviti, ali si želimo sploh ugrizniti v to jabolko, potem pa naprej," je pojasnil.

O Pahorjevem stališču, da bo težko sestaviti koalicijo s petimi oziroma šestimi strankami, je dejal, da je imel Pahor koalicijo s štirimi strankami, pa mu je koalicija začela razpadati že na začetku.

Tudi sedanja vlada je po njegovih besedah imela samo tri partnerje, a ni bila tako zelo homogena. "Tako da mislim, da število partnerjev na to ne vpliva toliko kot vplivajo drugi dejavniki," je še dejal Šarec.

Cerar: Srečanje s Šarcem je bilo konstruktivno

Predsednik SMC Miro Cerar je današnje srečanje s Šarcem ocenil kot konstruktivno. V pogovoru se je po njegovih besedah vnovič potrdilo, da so stališča glede morebitnih povezovanj po volitvah v obeh strankah ostala enaka tistim, ki so bila predstavljena v predvolilni kampanji.

Srečanje je po njegovih besedah potrdilo željo obeh strank, tako SMC kot LMŠ, da dobi Slovenija vlado, ki bo razvojna in ki bo nadaljevala procese, ki so v zadnjih letih privedli do pozitivnih sprememb in rasti na področjih, ki so za Slovenijo najpomembnejša.

Osebno si Cerar želi, da bi neformalni in nezavezujoči pogovori, ki se odvijajo te dni, "vodili k dogovorom, ki bodo dobri za Slovenijo in bodo temeljili na zavezanosti pravni državi, človekovim pravicam in izboljšanju blaginje".