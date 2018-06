Mandatar je moral letos prepričati najmanj ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgodovina in številke

Od zadnjih parlamentih volitev so minili trije dnevi in neznank, kdo bo šel s kom v vlado oz. kdo s kom ne bo šel, je še veliko. Ne glede na to, kdo bo mandatar, bo na oblasti z najmanjšo podporo volivcev.