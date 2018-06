"Ne Levica, Šarec bo najšibkejši člen v koaliciji"

Stranka Levica je v primerjavi z volitvami pred štirimi leti skoraj podvojila število poslanskih sedežev in se močno približala SMC in Socialnim demokratom. Bi jih lahko videli v levosredinski vladi? "To je dvorezen meč. Nevarno je torej oboje, da gredo oziroma da ne gredo," meni politični analitik Vlado Miheljak.

Medtem ko bi moral prvak relativne zmagovalke volitev SDS Janez Janša za sestavo koalicije pogledati na "drugo stran", težko delo čaka tudi prvega v čakalnici Marjana Šarca.

Če Janši ne bo uspelo in bi na koncu vlado res sestavljal Šarec, bo moral za dosego večine v vlado sprejeti pet ali celo šest strank. Pomemben akter bi lahko postala do zdaj tudi opozicijska Levica, ki je na volitvah močno izboljšala rezultat izpred štirih let.

Levica v koaliciji? Dvorezen meč.

"To je dvorezen meč. Če se ne odločijo za vstop v koalicijo, so videti kot protisistemska stranka. Takšne stranke imajo majhen domet. Nevarno je torej oboje, da gredo oziroma da ne gredo. Tam bodo lahko računali le na svoje minimalne zahteve, preostale pa bodo težko zahtevali (kot je npr. izstop iz Nata, op. p.)," meni Vlado Miheljak, politični komentator in predavatelj na fakulteti za družbene vede (FDV).

Ob tem opozarja, da "sprejemanje kompromisov za vstop v koalicije lahko pomeni tudi notranje težave v stranki" S tem so v stranki v preteklosti že imeli težave.

Foto: STA

"So v zelo ugodnem položaju"

Levica si je na nedeljskih volitvah priborila devet poslanskih stolov, enega manj kot Socialni demokrati in SMC.

"Za Levico se je pričakovalo, da bo dosegla boljši rezultat kot leta 2014. So v zelo ugodnem položaju. Če je mogoče videti, da je na levici gneča, je gneča pri levosredinskih strankah. Torej strankah, ki nagovarjajo, ne glede na lastne orientacije, levo volilno telo. Tako na primer LMŠ in SMC, ki sicer nista levi stranki, a črpata volivce iz levega bazena," je prepričan Miheljak.

Po besedah Miheljaka so Levico volili tisti, "ki si želijo visoko stopnjo solidarnosti, visoko stopnjo državne avtonomije, pa nimajo veliko izbire".

"Pričakoval sem celo, da bodo dobili še kakšen odstotek več podpore, vendar se del njihovih morebitnih volivcev verjetno ni udeležil volitev. Je pa opaziti spremembo, da so mladi, ki jih zanima politika, v veliki meri volili Levico. Kot kaže, mladi ne padajo več toliko na retoriko populizma in demagogije," dodaja Miheljak.

Foto: STA

"Nastopali so z dovolj odločno govorico"

Levica je na volitvah pred štirimi leti, takrat še kot koalicija DSD, IDS in Stranke TRS, prvič prestopila parlamentarni prag, tokrat pa je imela nekoliko lažje delo.

"Razlika s prejšnjimi volitvami leta 2014 je še ta, da prej niso imela odra za nagovarjanje, težje so prišli v medije. Zdaj pa so bili kot parlamentarna stranka bolj vidni, bolj slišni. Nastopali so z dovolj odločno govorico, niso pa bili grobi in žaljivi," meni Miheljak.

In kje Miheljak vidi razloge za uspeh Levice? "Levica pobira ravno to, kar SD ne govori. SD dobiva glasove po neki rutini, medtem ko je bolj zahtevne "levičarje" pobrala Levica. To je fenomen, ki je zelo podoben v Nemčiji, med SPD in Die Linke," odgovarja Miheljak.

Na levici ni retorika,ki bi znal ideje posredovati, kot jih je Mesec

Levici na roko ni šla kratka predvolilna kampanja, saj je pred štirimi leti ravno z nastopi v soočenjih poskrbel za boljši volilni rezultat.

"Nekajkrat je na soočenjih nastopila Violeta Tomić, ki ima nekoliko bolj grob in zato morda manj privlačen nastop. Če se spomnimo, leta 2014 je Mesec z nekaj nastopi Levico (oziroma njeno predhodnico) iz dveh odstotkov podpore praktično sam potegnil v parlament v zadnjih dneh kampanje. Na sploh je na levici težava nastopajočih, nimajo dobrega retorika, ki bi znal ideje posredovati na privlačen način, kot jih je Mesec," opozarja Miheljak.

Najšibkejši člen bi bil Šarec

Foto: Bojan Puhek V 27<letni slovenski zgodovini se do zdaj še ni zgodilo, da bi koalicijo sestavljalo več kot pet strank.

Večje število koalicijskih strank pomeni tudi večjo tveganje za morebitne spore in razhajanja. Bi bila v levosredinski vladi Levica najšibkejši člen?

"Najšibkejši člen bi bil po mojem mnenju, paradoksno, Šarec. SD in Levica sta vendarle bolj kompaktni v viziji, SMC je v položaju, ko nima veliko za izbirat in lahko preživi, če bo disciplinirana, medtem ko bi Šarec lahko bil zmeden. Zdaj se bo videlo, koliko je učljiv in ali razume politiko," odgovarja Miheljak.