Janša bo težko sestavil vlado, mogoča je leva vlada brez DeSUS

Prvak zmagovalne SDS Janez Janša bo imel pri sestavljanju vlade težko delo. Mogoči so vsi scenariji, tudi predčasne volitve.

Za oblikovanje vlade potrebuje mandatar vsaj 46 glasov v 90-članskem državnem zboru. Glede na to, da so koalicijo z SDS pred volitvami zavrnile stranke LMŠ, SD, Levica, SMC, DeSUS in SAB, bo imel Janša težko delo.

SDS (25 poslancev) bo imela skupaj z NSi (7) in SNS (4), ki edini nista zavrnili koalicije z Janšo, 36 poslancev v državnem zboru. Janša jih torej potrebuje še vsaj deset ali najmanj osem, če bo 45. in 46. glas za formiranje vlade iskal pri poslancih obeh manjšin.

Če Janezu Janši ne uspe sestaviti vlade, bo mandatar Marjan Šarec. Bo Šarec v koalicijo povabil NSi ali Levico? Foto: Bojan Puhek

Že tu nastopi prva težava. Javna skrivnost je, da v NSi niso navdušeni nad morebitnim koalicijskim sodelovanjem s prvakom SNS Zmagom Jelinčičem.

Janša bo torej moral manjkajoče glasove najti med strankami, ki so pred volitvami zavračale sodelovanje z njim. Četudi bi Karl Erjavec prelomil zavezo, ki jo je sklenil z Zoranom Jankovićem, in šel v koalicijo z SDS, to ne bi bilo dovolj.

Levica ali NSi v levosredinski vladi?

Če Janši ne uspe sestaviti vlade, bo najverjetnejši mandatar drugouvrščeni Marjan Šarec. LMŠ (13 sedežev). Tudi ta bo imel težko delo. Njegova vlada bi imela najmanj pet strank, kar je že samo po sebi težko. Če se bo odločil povabiti NSi, bo moral biti del te vlade tudi DeSUS, ki si ga Šarec pred volitvami ni želel. Prav tako so se v kampanji močno zaostrili odnosi med prvakom NSi Matejem Toninom in Erjavcem. Koalicija LMŠ (13), SD (10), SMC (10), NSi (7), SAB (5) in DeSUS (5) bi štela 50 glasov.

Luka Mesec pravi, da bo Levica šla v levo vlado, a da bodo pogajanja trda. Foto: Bor Slana

Druga možnost, ki jo ima Šarec, je, da v vlado povabi Levico. Levica namreč ni naklonjena vladi, v kateri bi bila tudi NSi (sploh pa ne SDS ali SNS). Koordinator Levice Luka Mesec je po volitvah že napovedal, da bo Levica šla v levo vlado, a da bodo pogajanja trda. Mogoča je tako koalicija LMŠ (13), SD (10), SMC (10), Levica (9) in SAB (5) (skupaj 47 poslancev). DeSUS bi tako lahko ostala pred vrati koalicije.

Šlo bi za vlado z majhno večino, v kateri bi se lahko Levica izkazala za težkega koalicijskega partnerja, saj gre za stranko, ki do zdaj ni delovala v vladi, programsko pa se močno razlikuje od nekaterih morebitnih koalicijskih partnerjev.

Če bi v vlado povabili še DeSUS, bi koalicija štela 52 glasov, kar je udobna večina za vladanje, a vladanje šestih strank v koaliciji bi bilo izredno naporno.

Glede na rezultat tako niso izključene niti še ene predčasne volitve.