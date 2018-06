Cirman: Možnost ponovnih volitev ni izključena #video

Novinar Primož Cirman dopušča precej možnosti, da bo katera izmed strank, ki so zatrjevale, da v koalicijo z Janšo ne gredo, to v zadnjem hipu vendarle storila. Opozarja, da možnost ponovnih volitev ni izključena.

Presenečenje je Jelinčičeva SNS

Naš novinar Primož Cirman, ki je v studiu Planet TV komentiral rezultate vzporednih volitev, kot presenečenje vidi uvrstitev SNS v parlament.

"Zmago Jelinčič je po sedmih letih popolnega medijskega mrka znova v parlamentu. Je produkt časa, v katerem živimo, ki ga kroji migrantska kriza. SNS je bila na terenu tudi zelo angažirana pri pozivih, da se uredi vprašanje Albancev, ki živijo v Sloveniji, in se v nekaterih občinah niso integrirali. V javnomnenjskih raziskavah pa sodelujoči ne povedo, da bodo volili SNS," uspeh SNS pojasnjuje Cirman.

Janša bo imel težko nalogo

Cirman dopušča precej možnosti, da bo katera izmed strank, ki so zatrjevale, da v koalicijo z Janšo ne gredo, to v zadnjem hipu vendarle storila. "A kljub temu ima Janša zelo težko nalogo. Katerakoli od strank bi s prihodom v njegovo koalicijo tvegala svoj obstoj oziroma identiteto. Tako SD kot DeSUS. Pri drugih strankah pa te možnosti niti ne vidim," pojasnjuje Cirman.

Cirman ni prepričan, da si je Janša ob koncu kampanje, ko je razkril dogovarjanja s Šarcem in Židanom, naredil uslugo. "Morda je porušil še zadnji most do Šarca," ugiba.

Slovenija je na pragu italinizacije politike

O sestavljanju koalicije Cirman poudarja še en pomemben dejavnik. "Če bi namesto SNS v parlament prišla SLS, bi bilo Janševo delo precej lažje. Vemo, kaj pomeni sestaviti vlado, v kateri Jelinčič drži karte v rokah," ponazori.

Po njegovem mnenju je Slovenija na pragu italijanizacije politike. Pri tem misli na berlusconizacijo, vulgarnost in tabloidnost politike. "Priče smo politični blokadi. Pahor bo dal mandat za sestavo vlade Janši, ta bo izvajal pritisk na preostale stranke v smislu: Ljudstvo je spregovorilo. Neodgovorno do Slovenije je, ki je v kočljivem položaju, kar v resnici ni res, da se vlade ne sestavi. Pričakujemo lahko torej velik politični pritisk in delovanje političnega podzemlja," napoveduje Cirman.

Cirman meni še, da je Šarec svojo kampanjo in pojavnost želel graditi kot nekakšen slovenski Macron, a mu do tega precej manjka. "Premeteno je lovil protestne glasove kot tudi glasove iz netrdega jedra desnih strank in tudi levice. Glavna napaka njegove kampanje je bila, da se do nekaterih vprašanj ni opredelil. Volivci so do zadnjega ugibali, ali mu res lahko verjamejo, da ne bo šel v koalicijo z Janšo," še pravi Cirman in opozarja, da je možnost ponovnih volitev precej verjetna.