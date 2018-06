Janša: Ni nas strah jutrišnjega dne. Veselimo se ga! #video #foto

"Hvala vsem, ki ste danes šli na volitve in s tem prevzeli svoj del odgovornosti do domovine in države. Posebej se zahvaljujem vsem, ki ste glasovali za Slovensko demokratsko stranko. Vaše zaupanje sprejemamo z veliko hvaležnostjo. Spoštujemo vsakega, ki je danes odšel na volišče, ne glede na to, za koga je glasoval. In večje spoštovanje gre tistemu, ki obleče trenirko in na volišče gre, kot temu, ki si nadene kravato in ostane doma," je v pismu sporočil prvak SDS Janez Janša.

"Ni nas strah jutrišnjega dne. Veselimo se ga! Z zaupanjem vseh, ki ste nam danes zaupali svoj glas, smo močni. Zavedamo se, da je odgovornost vsake vlade najprej do njenih državljanov. Da prepozna in dela za njihove potrebe, da skrbi za njihovo varnost, da ščiti njihove pravice in brani njihove vrednote. Slovenska demokratska stranka bo vedno postavila Slovenijo na prvo mesto. Težav in izzivov je veliko, vsak dan je pomemben," je še zapisal Janša.