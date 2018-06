Janša močno zmagal, Šarec drugi, v parlament tudi Jelinčič

Največ glasov na predčasnih volitvah je dobila SDS, in sicer 24,4 odstotka glasov oziroma 25 sedežev v državnem zboru, kažejo podatki, ki jih je z vzporednimi volitvami za Siol.net in Planet TV pridobila Mediana. Sledi LMŠ z 12,6 odstotka glasov oziroma 13 sedeži. Boj za tretje mesto: SMC, Levica in SD. Alenka Bratušek pred DeSUS. V DZ, kot kaže, tudi Zmago Jelinčič.

Tretje mesto si delijo stranke SMC s 9,8 odstotka glasov oziroma 10 poslanci, sledi Levica z 9,5 odstotka oziroma 10 poslanci in SD z 9,3 odstotka glasov oziroma 9 poslanci. Razlika med temi strankami je premajhna, da bi lahko z gotovostjo trdili, kdo bo tretji, poudarjajo na Mediani. Tako bo treba počakati na preštete glasove do poznega večera.

Foto: Mediana

V državni zbor tudi Zmago Jelinčič

Prvi peterici sledi NSi (6,6 odstotka glasov, 7 poslancev), Stranka Alenke Bratušek (5,5 odstotka glasov, 5 poslancev) in DeSUS (5 odstotkov, 5 poslancev). Vzporedne volitve kažejo, da se je v državni zbor ponovno prebila stranka SNS Zmaga Jelinčiča (4,3 odstotka, 4 poslanci). V primeru, da se po preštetju glasov izkaže, da SNS izpade iz državnega zbora, se sedeži prerazporedijo med ostale stranke.

Stranke, ki se niso uvrstile v državni zbor:

Janša bo težko sestavil vlado

Za oblikovanje vlade potrebuje mandatar – glede na rezultat bo to najverjetneje prvak SDS Janez Janša – vsaj 46 glasov v 90-članskem državnem zboru. Glede na to, da so koalicijo s SDS pred volitvami zavrnile stranke LMŠ, SD, Levica, SMC, DeSUS in SAB, bo imel Janša težko delo. SDS ima skupaj z NSi in SNS, ki edini nista zavrnili koalicije z Janšo, po rezultatih vzporednih volitev v državnem zboru 37 poslancev, Janša jih torej potrebuje še vsaj devet.

Vzporedne volitve je za Siol.net in Planet TV opravil Inštitut Mediana na vzorcu 14.483 volivcev in volivk. Podatki vzporednih volitev so zbrani do 18. ure.

Na Planet TV pravkar poteka oddaja Volilni dan. Novinarji Planet TV rezultate spremljajo s vklopi iz volilnih štabov strank, kjer bodo pridobili tudi prve odzive zmagovalcev in poražencev.



Voditelj Mirko Mayer bo v studiu z gosti komentiral napovedi in analiziral prve rezultate. Posebna oddaja Volilni dan bo na sporedu med 18.45 in 20.00, z najnovejšimi rezultati pa se bodo na Planet TV oglasili še ob 22. uri. Vljudno vabljeni k ogledu.