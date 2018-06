Luka Mesec: Šli bomo v levo vlado #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Odpira se novo poglavje. Šli bomo v levo vlado. Ne bomo se pogovarjali z SDS, nimamo skupnih točk z NSi," je po podvojitvi števila poslanskih sedežev glede na rezultate vzporednih volitev dejal koordinator Levice Luka Mesec in napovedal trda pogajanja.

Rezultati vzporednih volitev Levici napovedujejo deset poslanskih mest. "Dosegli smo cilj. Presegli smo rezultat s prejšnjih volitev. Odpira se novo poglavje. Lahko pričakujete trda pogajanja," je malo po zaprtju volišč povedal Luka Mesec.

Erjavec: Ne delajmo prehitrih sklepov

Vzporedne volitve so v nasprotju z Levico DeSUS pokazale slabši rezultat v primerjavi z volitvami pred štirimi leti.

"Počakajmo, da dobimo uradne rezultate, da bomo imeli pravo sliko. Ne delajmo prehitrih sklepov. Jasno je edino, da je SDS zmagala na volitvah," je po objavi vzporednih volitev dejal predsednik DeSUS Karl Erjavec.

"Ni razloga, da bi Cerar odstopil"

Stranka modernega centra je bila leta 2014 relativna zmagovalka volitev, tokrat pa se je po rezultatih vzporednih volitev uvrstila na tretje mesto z 10,8-odstotno podporo.

"Veseli me, da volivci stranki še vedno zaupajo, potem ko je morala pretekla vlada sprejeti veliko pomembnih odločitev. Ni razloga, da bi Miro Cerar odstopil kot predsednik stranke," je povedala evropska poslanka Violeta Bulc.

NSi: Bo Tonin odstopil?

"Načrti in ambicije ostajajo. Počakajmo na uradne rezultate," je bil prvi odziv Roberta Ilca, glavnega tajnika NSi.

Prvak NSi Matej Tonin se bo prvič javil malo po 20. uri, ko bo jasno, ali bo izpolnil napovedi iz predvolilne kampanje. Takrat je napovedoval desetodstotno podporo, v nasprotnem primeru pa odstop. Vzporedne volitve so stranki namerile 6,6-odstotno podporo.

V SD zadovoljni

Na uradne rezultate, o katerih je optimističen, želi počakati tudi predsednik SD

Predsednik SD Dejan Židan je povedal, da je stranka v primerjavi s prejšnjimi volitvami izboljšala rezultat za 50 odstotkov. "Naša zaveza je naslednja: ne glede na to, ali bomo v opoziciji ali koaliciji, naredili bomo vse, da uresničimo svoje osnovne obljube. Ne bomo vas razočarali," je dejal Židan.

"Glede na to, da je SD prestala zelo pomemben proces obnove, smo zadovoljni, da smo izboljšali rezultat izpred štirih let," je dejal. A ambicije se tudi ne bodo končale, saj imajo v SD - kot je dejal - mlado, svežo energijo, pripravljeno na boj za vrednote, ki jih zagovarjajo, zato bodo v prihodnje še boljše delali in dosegali še boljše rezultate," je povedal poslanec Matjaž Nemec.

Bratušek: Pustimo času čas

Nekdanji premierki Alenki Bratušek, predsednici istoimenske stranke, vzporedne volitve napovedujejo 5,5 odstotka glasov. "Kaže, da bomo cilj, to je več kot pet odstotkov glasov, dosegli," je dejala," je dejala Bratuškova.

Glede sestavljanja koalicije je dejala, da "pustimo času čas". "Mislim, da lahko Slovenija dobi dobro levosredinsko vlado," je ocenila.