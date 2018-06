Kaj so ob oddaji glasu povedali politiki? #video #foto

Ob oddaji glasu so povedali:



Miro Cerar: "Danes je pomemben dan, zato vse volivke in volivce vabim, da kljub lepemu vremenu le pridejo na volišče. Pridite in oddajte svoj glas."

Marjan Šarec: "Glede na kampanijo, glede na to, da smo naredili, kar smo lahko imam dober občutek. Da bomo uspešni in da bomo lahko delovali za prihodnost."

Luka Mesec: "Veseli me, da so dolge vrste. To je dober znak za demokracijo."



Borut Pahor: "Moja želja pa je, da bi bil glas ljudi tako jasen, da bi bilo hitro jasno ne samo to, kdo je relativni zmagovalec, pač pa tudi, ali je iz volilnih rezultatov razbrati neke koalicije."

Janez Janša: "Verjamemo, da bo danes narejen prvi korak k temu, da bo Slovenija postala država, ki bo Slovenca postavila na prvo mesto. Dvomimo, da bo rezultat tak, ki bo lahko prinesel dovolj veliko stabilnost, da to dosežemo v prvem koraku."

Karl Erjavec: "Vemo, da je bilo veliko anket in da nobena ni znala natančno napovedati, kaj se bo zgodilo."

Milan Brglez: "Brez volilne udeležbe ni ne demokracije ne države."

Alenka Bratušek: "Želim si, da bi čim več ljudi šlo na volitve, oddalo svoj glas in povedalo, kakšno Slovenijo si želi."

Do 19. ure bo odprtih 3.015 rednih volišč ter 55 volišč za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. 1.714.376 volilnih upravičencev ima priložnost, da izberejo novo 90-člansko sestavo državnega zbora za prihodnji štiriletni mandat.

Danes bomo na Planet TV državnozborske volitve spremljali s posebnimi vklopi iz volilnih štabov strank, kjer bomo preverili prve rezultate in tudi prve odzive zmagovalcev in poražencev, Mirko Mayer pa bo v studiu z gosti komentiral napovedi in analiziral prve rezultate. Posebna oddaja na dan volitev bo na sporedu med 18.45 in 20.00, nato pa se bomo z najnovejšimi rezultati oglasili še ob 22.00. Na Siol.net bomo že takoj ob 19.00 objavili rezultate vzporednih volitev, analize in odzive.

Kaj je ob oddaji glasu povedal predsednik republike Borut Pahor? Video: Planet TV

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je oddal glas na predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije v Šempetru pri Gorici. pic.twitter.com/cVoTPcyGHN — Borut Pahor (@BorutPahor) June 3, 2018

Spodaj si poglejte, kako so se na volitve odpravili nekateri voditelji strank, ki kandidirajo na volitvah.

#PredsednikSD @ZidanDejan je skupaj z družino oddal svoj glas na volišču v Murski Soboti. Ob tem je pozval vse državljanke in državljane, da izkoristijo svojo državljansko pravico in se udeležijo današnjih volitev ter skupaj sodelujejo pri soustvarjanju prihodnosti Slovenije. pic.twitter.com/j0qtAdM5R5 — Socialni demokrati (@strankaSD) June 3, 2018

🗳 Opravil sem državljansko doložnost in oddal glas na domačem volišču v Gasilskem domu Trnovo. Vabim vas, da se v čim večjem številu udeležite volitev in vam želim lep preostanek volilne nedelje. #volitve2018 pic.twitter.com/HOLnP64Ng0 — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) June 3, 2018

Oddala svoj glas in izjavo za medije. @StrankaAB pic.twitter.com/PTSbg7yNKI — Alenka Bratušek (@ABratusek) June 3, 2018

❤️Srčna🇸🇮voli spremembe!

🙂🙂🙂volil sem Listo novinarja @BojanPozar. Upam, da enako danes širom🇸🇮stori tudi več 100.000 Slovencev! pic.twitter.com/vjFTuFzYgu — BojanPožar (@BojanPozar) June 3, 2018