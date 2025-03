V primerjavi z volitvami leta 2021 so Demokrati svojo podporo več kot potrojili in osvojili 29,9 odstotka glasov. Obenem se je močno okrepila podpora nacionalistični stranki Naleraq, ki je osvojila 24,5 odstotka glasov, poročajo tuje tiskovne agencije

Stranki odhajajoče levosredinske koalicije, Skupnost ljudi (Inuit Ataqatigiit) premierja Muteja Egedeja in stranka Siumut, ki sta imeli do zdaj v 31-članskem parlamentu skupaj 22 sedežev, sta na tretjem in četrtem mestu utrpeli poraz. Prva je osvojila dobrih 21 odstotkov glasov, druga pa nekaj manj kot 15 odstotkov, navaja britanski BBC.

Vse stranke za neodvisnost Grenlandije od Danske

Vse štiri stranke podpirajo neodvisnost Grenlandije od Danske, vendar se njihova stališča razlikujejo glede tega, kako hitro to doseči. Demokrati osamosvojitev postavljajo za dolgoročni cilj, medtem ko se Naleraq zavzema za takojšnjo neodvisnost nekdanje danske kolonije in tesnejše vezi z ZDA.

Vprašanje neodvisnosti je bilo v središču volilne kampanje, večje pozornosti kot običajno pa so tokratne volitve deležne zlasti zaradi izraženih teženj predsednika ZDA Donalda Trumpa po prevzemu nadzora nad otokom, bogatim z naravnimi viri.

Priključitvi ZDA nasprotujejo vse stranke in tudi velika večina od približno 57 tisoč prebivalcev Grenlandije, še poroča STA.