Kaj bi vstop NSi v mavrično koalicijo pomenil za stranko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se je predsednik države Borut Pahor danes odločil, da bo mandat za sestavo vlade podelil relativnemu zmagovalcu volitev Janezu Janši, smo pogledali nekaj korakov naprej.

Če prvaku SDS kljub napovedim o skrajnih naporih in politiki vključevanja ne bo uspelo sestaviti vlade, bo na potezi Marjan Šarec, ki se je že sestal z Alenko Bratušek in Mirom Cerarjem. Šarec ne skriva, da bi lahko v sredinsko naravnano vlado povabil tudi Novo Slovenijo (NSi), ki očitno postaja najbolj zaželena politična stranka na obeh polih.

Pred štirimi leti jo je v koalicijo brez uspeha vabil tudi tedanji mandatar Miro Cerar. A ker je reformnemu programu stranke najbolj nasprotovala SD, do tega ni prišlo.

Je Tonin po volitvah manj odprt za leve kot desne?

Prvak NSi Matej Tonin je sicer vse od januarskega prevzema stranke zatrjeval, da je NSi odprta za vse, ki so z njimi pripravljeni graditi normalno Slovenijo. Pogovarjal se bo z vsemi, tudi političnimi nasprotniki. Nikogar ne bodo izključevali.

"NSi bo sodelovala z vsemi, s katerimi se bodo lahko programsko uskladili in vzpostavili zaupanje, da želijo dobro Sloveniji," je pred volitvami zatrjeval Tonin.

Se bosta Matej Tonin in Marjan Šarec tako prešerno smehljala tudi po morebitnih pogovorih o skupni koaliciji? Foto: STA

A že drugi dan po volitvah se je Tonin glede sodelovanja z levimi in desnimi potegnil nekoliko nazaj. O morebitnem vstopu NSi v mavrično koalicijo bo namreč članom stranke predlagal referendum.

"Naš odhod v nekoliko bolj mavrično koalicijo bi bil nenavaden," je razloge za takšno odločitev medijem včeraj pojasnjeval Tonin.

NSi bi se v levosredinski vladi izgubila

Političnemu analitiku Andražu Zorku se zdi Toninov predlog referenduma logična in razumljiva poteza.

"Da bi samo NSi, kot edina desna stranka, sodelovala v mavrični koaliciji, je zanje izjemno tvegano. Stranka s sedmimi poslanci bi imela majhno težo in bi se z enim ali največ dvema ministroma v vladi izgubila. Bila bi izrazito manjšinski partner, predvsem v odnosu do drugih strank, ki so ideološko precej bolj levo od NSi," dejavnike tveganja navaja Zorko iz Valicona, ki bi se na Toninovem mestu odločil enako.

Politični analitik Andraž Zorko iz Valicona meni, da je morebiten vstop NSi v mavrično koalicijo zelo tvegan. Foto: Ana Kovač Predvidevamo lahko, da okoli 10 tisoč članov NSi večinsko ne bo podprlo vstopa v levosredinsko koalicijo.

Če bi se to vendarle zgodilo, pa bi krščansko stranko takšna kolaboracija z levico verjetno drago stala. Morda bi na naslednjih volitvah delila usodo SLS, ki ji tudi letos ni uspelo prestopiti parlamentarnega praga.

Analitiki so si sicer enotni, da kakršnokoli vlado bomo dobili, bo ta precej nestabilna.