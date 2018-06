V četrtek bosta ocenila, ali lahko Janša sestavi vlado

Predsednik republike se je namreč, kot je napovedal že pred volitvami, odločil, da zmagovalcu parlamentarnih volitev podeli mandat za sestavo vlade.

Po delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije je SDS na nedeljskih predčasnih volitvah zmagala s 24,94 odstotka prejetimi glasovi in bo v DZ zastopana s 25 poslanci. Drugouvrščeni LMŠ je pripadlo 13 poslanskih mandatov, SD in SMC po 10 mandatov, Levica jih je osvojila devet, NSi sedem, Stranka Alenke Bratušek in DeSUS po pet, SNS pa se je v parlament prebila s štirimi poslanci. Mandatar za sestavo vlade sicer v DZ potrebuje podporo 46 poslancev.

Glasovi po pošti iz Slovenije bodo znani v sredo

Glasovi, ki so jih po pošti poslali volivci iz Slovenije, še niso znani, saj nekatere okrajne volilne komisije in komisije volilnih enot še ugotavljajo izide glasovanja. Izide glasovanja po pošti iz Slovenije bo Državna volilna komisija objavila v sredo do sredine dneva, so sporočili iz DVK. Kadar dobi okrajna komisija manj kot deset glasovnic, mora namreč te predati komisiji volilne enote.

Glasove po pošti iz Slovenije bodo prišteli dosedanjim glasovnicam z volišč, ki so jih volilne komisije preštele že v nedeljo. Za ugotavljanje končnega izida nedeljskih parlamentarnih volitev je treba sicer počakati še na glasovnice po pošti iz tujine. Upoštevali bodo tiste, ki bodo prispele do ponedeljka, 11. junija, do 12. ure.