Odstavljeni predsednik Madagaskarja potrdil, da je zapustil državo

Odstavljeni predsednik Madagaskarja Andry Rajoelina je potrdil, da je pred dnevi pobegnil iz države, kjer je po tednih protestov, na katerih so pozivali k predsednikovemu odhodu, oblast začasno prevzela vojska. Novo vojaško vodstvo pa je v sredo sporočilo, da bo njihov voditelj Michael Randrianirina v petek prevzel položaj kot novi predsednik.

Predsednik Andry Rajoelina je državo zapustil med 11. in 12. oktobrom, po izrecno in izjemno resnih grožnjah zoper življenje voditelja države, so v sredo zvečer za francosko tiskovno agencijo AFP sporočili iz predsednikovega kroga. Kot so dodali, so grožnje prišle, ko bi moral predsednik odpotovati v tujino.

To je prvič, da je 51-letni predsednik, ki je prišel na oblast leta 2009, potrdil svoj odhod iz države. Po poročanju medijev je bil v nedeljo evakuiran s francoskim vojaškim letalom. V ponedeljek je sporočil, da se je zatekel na varno mesto, ne da bi navedel druge podrobnosti.

Parlament je v torek izglasoval razrešitev predsednika Rajoeline, oblast pa je med političnim zaostrovanjem prevzela vojska.

Novi začasni predsednik obljubil volitve

Vojaški častniki so v sredo sporočili, da bo njihov vodja iz elitnih enot Capsat, polkovnik Michael Randrianirina, v petek prisegel kot novi začasni predsednik.

Randrianirina je sicer napovedal, da bo prehod na civilno vodstvo trajal manj kot dve leti in bo vključeval prestrukturiranje glavnih institucij. Obljubil je tudi volitve v manj kot dveh letih.

Združeni narodi obsodili neustavno spremembo oblasti

Protestno gibanje mladih, t. i. generacije Z, ki je bilo od konca septembra na čelu protestov proti predsedniku, je pozdravilo spremembo in izrazilo upanje, da bo prišlo do resnične obnove v državi.

Mladi so na protestih izražali nezadovoljstvo in vladi očitali slabo upravljanje ter korupcijo. Opozarjali so na visoke življenjske stroške, pomanjkanje možnosti za mlade, visoko brezposelnost in revščino. Sprva mirne demonstracije so se ponekod sprevrgle v nasilje, v katerem je umrlo najmanj 22 ljudi.

Mednarodna skupnost je zaradi politične krize na Madagaskarju izrazila zaskrbljenost, Združeni narodi pa so obsodili neustavno spremembo oblasti.

Afriška unija je v sredo napovedala, da bo Madagaskar s takojšnjim učinkom začasno izključila iz vseh dejavnosti organizacije, dokler se v državi ne vzpostavi ustavni red. Organizacija je tudi obsodila prevzem oblasti s strani vojske.