Zelenski: Povsem neodgovorno je, da se o tem sploh pogovarjamo #vŽivo

Zaradi vojne v državi so bile redne parlamentarne volitve, ki so bile po ustavi predvidene za konec oktobra, že odpovedane. Foto: Reuters

Pregled pomembnejših dogodkov:



6.15 Zelenski ni naklonjen izvedbi predsedniških volitev prihodnje leto

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so se v zadnjem času v Ukrajini kljub vojnemu spopadu in pričakovanjem, da volitev ne bo, okrepili nekateri pozivi k izvedbi volitev.

"Odločiti se moramo, da je zdaj čas obrambe, čas boja, od katerega je odvisna usoda države in ljudstva," je dejal Zelenski. Dejal je, da je to čas, ko mora biti država združena in ne razdeljena, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"In vsi razumemo, da je v času vojne, ko je veliko izzivov, popolnoma neodgovorno, da se tema volitev lahkotno in igrivo vrže v družbo," je po navedbah dpa poudaril Zelenski, ki je na položaju od maja 2019.

Zaradi vojne v državi so bile redne parlamentarne volitve, ki so bile po ustavi predvidene za konec oktobra, že odpovedane. Pred kratkim so se v ukrajinskih medijih pojavila ugibanja o domnevnih spremembah zakona, ki naj bi omogočile predsedniške volitve tudi v času vojne. Veljavni zakon namreč predvideva volitve šele po koncu vojne.

Sicer pa je Zelenski drevi še sporočil, da je ukrajinska vojska uničila rusko bojno ladjo Askold v ladjedelnici v Kerču.