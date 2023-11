Ruske sile so ponoči s štirimi raketami in 22 brezpilotnimi letali napadle ukrajinsko regijo Odesa, pri čemer je zračna obramba sestrelila 15 dronov in eno raketo. V napadu je bilo poškodovanih več objektov, osem ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti.

9.39 V ruskem napadu z raketami in droni v Odesi več ranjenih

Ruske sile so ponoči s štirimi raketami in 22 brezpilotnimi letali napadle ukrajinsko regijo Odesa, pri čemer je zračna obramba sestrelila 15 dronov in eno raketo. V napadu je bilo poškodovanih več objektov, osem ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti.

"Sestreljenih je bilo 15 dronov tipa šahed in ena vodena raketa Kh-59," so sporočile ukrajinske letalske sile. Ukrajinski notranji minister Igor Klimenko je opozoril, da je bilo v Odesi poškodovanih 20 stanovanjskih stavb, muzej in drugi objekti. Ranjenih naj bi bilo osem ljudi.

Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je medtem na družbenih omrežjih objavil fotografije posledic napada v mestu Odesa, na prizorišče pa so že prispeli reševalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Ukrajini se vse bolj bojijo, da bodo ruske sile ponovno začele izvajati sistematične napade na kritično energetsko infrastrukturo, kot so to počele prejšnjo zimo. V luči tega Kijev svoje zaveznice poziva, naj okrepijo dobavo sistemov zračne obrambe.