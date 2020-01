Po 47 letih bomo Združenemu kraljestvu pomahali v slovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Združeno kraljestvo bo opolnoči EU zapustilo s sporazumom o brexitu, ki je bil sklenjen oktobra lani. V tem tednu so ga potrdili evropski poslanci in države članice Evropske unije, pretekli teden pa podpisali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in britanski premier, poroča STA.

Uro pred izstopom bo sodržavljane nagovoril premier Boris Johnson. Foto: Reuters

Sporazum pokriva pravice državljanov, finančno poravnavo in vprašanje meje na irskem otoku, opredeljuje pa tudi prehodno obdobje do konca leta 2020, ki ga lahko podaljšajo za največ dve leti. Strani bosta morali v tem obdobju doseči dogovor o prihodnjih odnosih, poroča STA.

Zgodovinski dan, ko se bo končalo 47-letno članstvo Združenega kraljestva v EU, bodo zaznamovali s posebno sejo britanske vlade, eno uro pred izstopom bo premier nagovoril Britance, na vladnem poslopju pa bodo projicirali uro, ki bo odštevala čas do izstopa, poroča STA.

Na Otoku od danes tudi spominski kovanec ob brexitu

V Združenem kraljestvu bodo danes izdali tudi spominski kovanec ob brexitu. V obtok prihaja okoli tri milijone kovancev za 50 penijev, kasneje letos pa še sedem milijonov. Na kovancu v angleščini piše: "Mir, blaginja in prijateljstvo z vsemi narodi. 31. januar 2020", poroča STA.

Kovanec so nameravali izdati že 31. oktobra lani, ko je bil predviden brexit, a ker je bil datum izstopa preložen, so morali spominske kovance pretopiti in narediti nove.