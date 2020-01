Johnson: London bo po brexitu bolj odprt za afriške migrante

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski premier Boris Johnson je danes afriškim voditeljem v Londonu obljubil, da bo njegova država po brexitu bolj odprta za afriške migrante. Napovedal je tudi konec vlaganja v izkopavanje premoga v Afriki in podporo prehodu na nizkoogljične vire energije.

"Naš (priseljenski) sistem postaja pravičnejši in bolj enakopraven med našimi globalnimi prijatelji in partnerji. Ljudje bodo obravnavani enako ne glede na to, od kod prihajajo," je na britansko-afriškem investicijskem vrhu v Londonu povedal Johnson. Dodal je, da bo z brexitom konec prednostne obravnave migrantov iz EU.

"S tem, ko bomo ljudi postavili pred potne liste, bomo privabili največje talente z vsega sveta," je poudaril v nagovoru udeležencem vrha. Med temi sta tudi egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi in kenijski predsednik Uhuru Kenyatta.

Britanski premier je napovedal tudi spremembo v britanskih vlaganjih v Afriki, da bi pomagali v boju proti podnebnim spremembam. Podsaharska Afrika se namreč sooča s številnimi okoljskimi izzivi, ki so predvsem posledica podnebnih sprememb.

Osredotočili se bodo na brezogljične dejavnosti

Johnson je dejal, da Velika Britanija ne bo več vlagala v izkopavanje premoga in elektrarne na premog. "Nima smisla, da v Združenem kraljestvu zmanjšujemo porabo premoga, če gremo nato v Afriko in polnimo svoje žepe s spodbujanjem afriških držav, da ga uporabijo še več," je povedal. Napovedal je, da se bodo osredotočili na podporo prehodu k nizko- oziroma brezogljičnim dejavnostim.

Nigerijski predsednik Muhammadu Buhari, ki se tudi udeležuje vrha v Londonu, je v prispevku za časnik The Times poudaril, da brexit ponuja priložnost za okrepitev proste trgovine v skupnosti Commonwealtha. Vizumi pa so po njegovih besedah ključno vprašanje pri tem.

Otok bo 31. januarja zapustil EU, nato pa bo sledilo 11-mesečno prehodno obdobje, v katerem bosta morali strani doseči dogovor o prihodnjih odnosih. Do konca prehodnega obdobja bo Združeno kraljestvo ohranilo vse koristi notranjega trga, carinske unije in drugih evropskih politik. Tako bo še naprej veljal tudi prost pretok ljudi iz drugih držav članic EU.