Johnson bi z zakonom prepovedal podaljšanje prehodnega obdobja za brexit

Po predčasnih parlamentarnih volitvah, na katerih so si konservativci Borisa Johnsona prejšnji teden zagotovili udobno večino s 365 sedeži v 650-članskem spodnjem domu parlamenta, se zdi verjetno, da bo Združeno kraljestvo po treh preložitvah brexita 31. januarja prihodnje leto vendarle zapustilo Evropsko unijo.

Še prej mora britanski parlament potrditi izstopni sporazum, ki ga je London sredi oktobra sklenil z Brusljem. Johnson bo predlog zakona, s katerim bi uzakonili izstopni sporazum, v parlament po napovedih vložil v petek. Po navedbah vira na Downing Streetu bo ta predlog zakona vseboval tudi prepoved podaljšanja prehodnega obdobja. "Že v našem manifestu smo dali jasno vedeti, da ne bomo podaljšali tega obdobja," je poudaril vir.

London in Bruselj morata zaključiti pogajanja, ki jih nista še niti začela

Do izteka prehodnega obdobja morata London in Bruselj zaključiti pogajanja o prihodnjih odnosih, ki jih nista še niti začela. Evropski voditelji že opozarjajo, da je do konca prihodnjega leta premalo časa, da bi dosegli dober dogovor o prihodnjih odnosih. Britanski opozicijski laburisti pa svarijo, da bi lahko prepoved podaljšanja prehodnega obdobja botrovala temu, da ne bo dogovora o prihodnjih odnosih.

50. člen pogodbe o EU, ki govori o izstopu države članice iz unije, sicer določa, da se prehodno obdobje lahko podaljša enkrat, in sicer največ za leto ali dve. V tem prehodnem obdobju bo EU obravnavala Združeno kraljestvo kot državo članico EU, z izjemo udeležbe v institucijah in sodelovanja pri odločanju.

Vrednost funta pada

Novice o možni prepovedi podaljšanja prehodnega obdobja so že vplivale na vrednost britanskega funta. Ta je bila danes okoli 10. ure po krajevnem času (11. ure po srednjeevropskem) 1,3165 ameriškega dolarja oz. za 1,25 odstotne točke nižja kot v ponedeljek zvečer. Vrednost evra se je po drugi strani zvišala za skoraj 1,3 odstotne točke na malo manj kot 0,85 funta.