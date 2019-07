ZDA ponujajo milijone za informacije o slovenskem "kralju steroidov"

Mihaela Karnerja (na fotografiji) in ženo so decembra leta 2010 prijeli v Avstriji, ZDA pa so zahtevale njuno izročitev, a sta bila aprila 2012 izpuščena po plačilu milijonske varščine. Od takrat naj bi bila v Sloveniji, Mihael načrtuje gradnjo stanovanjske soseske v Ljubljani.

Mihaela Karnerja (na fotografiji) in ženo so decembra leta 2010 prijeli v Avstriji, ZDA pa so zahtevale njuno izročitev, a sta bila aprila 2012 izpuščena po plačilu milijonske varščine. Od takrat naj bi bila v Sloveniji, Mihael načrtuje gradnjo stanovanjske soseske v Ljubljani. Foto: Marko Vanovšek

Ameriški urad za boj proti drogam (DEA) je razpisal nagrado za podatke o treh Slovencih, osumljenih trgovine s prepovedanimi drogami. Gre za Mihaela Karnerja, njegovo ženo Lenko Karner in brata Matevža Karnerja. Urad ponuja do pet milijonov dolarjev za podatke, ki bi jim pomagali do pridržanja oziroma obsodbe trojice Slovencev.

Ameriški organi pregona že leta preganjajo družino Mihaela Karnerja, ki mu očitajo trgovino s prepovedanimi steroidi. Trdijo, da je Karner od leta 2000 vodil globalno mrežo za distribucijo anaboličnih steroidov, ki je prodala na milijone doz steroidov po vsem svetu, tudi več tisoč strankam v ZDA. Prodaja naj bi potekala prek spleta, Karnerjevim očitajo, da naj bi protipravno pridobili okrog 50 milijonov dolarjev (danes 45 milijonov evrov) premoženja.

Zvezno sodišče v Massachusettsu ga je skupaj z ženo in bratom leta 2010 obtožilo pranja denarja ter razpečevanja steroidov. Decembra leta 2010 so ju z ženo aretirali v Avstriji, ZDA pa so zahtevale njuno izročitev, a sta bila aprila 2012 izpuščena po plačilu milijona evrov varščine.

Nato sta odšla v Slovenijo, kjer naj bi bila tudi danes. V Sloveniji naj zoper Mihaela Karnerja ne bi tekel noben postopek, Slovenija pa z ZDA nima podpisanega sporazuma o izročanju. Karner se je še lani pojavljal v medijih v zvezi z nepremičninskim poslom: na ljubljanskem Viču je želel graditi 30 milijonov evrov vredno stanovanjsko-poslovno sosesko Urbana oaza. Kje je Matevž Karner, ni znano.

Petmilijonska nagrada

Leta 2013 je urad takratnega ameriškega predsednika Baracka Obame Karnerja uvrstil na seznam preprodajalcev drog. Kot so sporočili, so osebam in organizacijam s seznama zamrznili premoženje v ZDA, ameriškim posameznikom in podjetjem pa je z njimi prepovedano opravljati posle.

Fotografija Karnerja, njegove žene Alenke in brata Matevža pa se je znašla tudi na spletni strani DEA, na seznamu iskanih oseb. Kot navajajo na strani (spodaj posnetek objave na spletu), Karnerjevim očitajo prepovedano preprodajo steroidov in pranje denarja. Pod objavo navajajo, da so na voljo tudi nagrade za uporabne informacije. Višina ponujene nagrade ni navedena.

Danes pa so z ameriškega veleposlaništva sporočili, da je urad pred kratkim razpisal pet milijonov dolarjev (4,5 milijona evrov) nagrade. Več o razpisu bo znanega jutri.

Foto: DEA

Kako naj bi delovala mreža?

Karner naj bi po ugotovitvah Američanov predhodne sestavine za kemikalije za izdelavo nedovoljenih dopinških preparatov med drugim pridobival iz jugovzhodne Azije, v tovarni v Vzhodni Evropi pa naj bi jih nato izdelali in pakirali.

Ko je prejel spletno naročilo za steroide, jih je v večjih količinah poslal posrednikom v Veliki Britaniji, Italiji, Grčiji in drugod, kjer so jih prepakirali v manjše količine kot posamezna naročila in nato posredovali naročnikom. Na ta način naj bi Karnerju uspelo zabrisati izvor nedovoljenih preparatov, je v preteklosti javno razkrilo tožilstvo ZDA. Prihodke od te prodaje naj bi Karner skrival v davčnih zavetiščih.

Karner: Gre za legalne moške hormone

Potem ko so ga leta 2012 Avstrijci izpustili, je Karner spregovoril za Finance. Zanikal je, da bi prodajal anabolične steroide, in dejal, da gre po njegovem mnenju za povsem legalne moške hormone, ki jih ni prodajal, ampak je bil le svetovalec in lobist nekaterih podjetij, ki so se ukvarjala z njihovo prodajo.

Karner meni, da je ocena Američanov o 50 milijonov dolarjev zaslužka pretirana, saj naj bi bilo njegovo premoženje (nepremičnine, terjatve in naložbe) vredno "le" nekaj milijonov evrov. Dodal je, da je denar v celoti zaslužil s poslovanjem v tujini in da dela od 19. leta.

Ta denar naj bi opral prek različnih slamnatih podjetij in ga vložil v nepremičnine, s katerimi se ukvarja tako v Sloveniji kot v tujini. "Prek davčnih oaz poslujemo zato, ker tako plačamo manj davka, in ne zato, da bi brisali sledi za denarjem ali ga prali. /.../ Da bi šlo za pranje denarja, bi moral najprej storiti kaznivo dejanje, pa ga nisem," je obtožbe komentiral Karner.