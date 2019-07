Več kot 230 aretacij v mednarodni protidopinški raciji, vpletena tudi Slovenija

V veliki protidopinški raciji so evropski varnostni organi v 33 državah, tudi Sloveniji, ukrepali proti posedovanju anabolnih steroidov in ponarejanju zdravil. Preiskovalci so opravili tako imenovano "največjo operacijo take vrste", poimenovano Operacija Viribus, je Evropski policijski urad Europol objavil v ponedeljek.