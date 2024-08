Na današnjem predobravnavnem naroku za domnevno hudodelsko združbo, ki naj bi jo vodila brata Lipovac, ta naj bi prepovedane droge tudi tihotapila in preprodajala, so zaradi zahteve obrambe za izločitev dokazov zaslišali dve priči, ki sta februarja 2020 sodelovali pri zasegu droge. Priči se zasega nista spomnili.

Zadeva je še vedno v fazi predobravnavnega naroka, kjer mora okrožno sodišče po odločitvi višjega sodišča znova odločati o zahtevi za izločitev dokazov. Trenutno v okviru predobravnavnih narokov v zvezi s tem razčiščuje, ali so argumenti obrambe utemeljeni ali ne. V ta namen sta 24. septembra in 1. oktobra razpisana še dva naroka, na katerih bodo zaslišali več prič.

Državni tožilec je predlagal, da zagovorniki obtoženih podajo nove dokazne predloge v zvezi z izločitvijo dokazov do 24. septembra, in sicer tiste, ki jih do tega termina lahko podajo, ker so potrebne priče že zaslišali. Druge bodo medtem podali 1. oktobra, ko bodo na predobravnavnem naroku zaslišali zadnjo skupino prič.

V zadevi ostaja 38 oseb

Višje sodišče je aprila letos razveljavilo lansko odločitev ljubljanskega okrožnega sodišča, da so vsi dokazi, ki sta jih policija in tožilstvo zbrala proti skupini 57 obtoženih trgovanja z drogo, zakoniti, ter zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Na predobravnavnem naroku februarja lani je krivdo priznalo 17 obtoženih, 40 se jih je izreklo za nedolžne.

Skupina naj bi trgovala z drogo na območju Slovenije, Španije, Italije in Avstrije od septembra 2019 do zaključne policijske akcije spomladi 2022. Na čelu kriminalne organizacije naj bi bila dvojčka Velibor in Dalibor Lipovac. V obtožnici je bilo sprva sicer navedenih 57 obtoženih, a jih je nekaj krivdo že priznalo. Tako danes po besedah sodnice Vesne Pavlič Pivk v zadevi ostaja še 38 oseb.

Okrožno sodišče je nedavno osmim obtoženim odpravilo pripor, ker sojenja več desetim obtoženim po skoraj dveh letih še niso začeli. Iz pripora je odšel tudi eden izmed dveh prvoobtoženih, 38-letni Velibor Lipovac. Na Daliborja Lipovca odločitev sodišča o tem, da je obtoženim v tej zadevi treba odpraviti pripor, ni imela vpliva, saj je že v zaporu.