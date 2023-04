Aretirali 22 preprodajalcev strelnega orožja

Med zaseženim orožjem so bile predvsem alarmne in signalne pištole.

Med zaseženim orožjem so bile predvsem alarmne in signalne pištole. Foto: Getty Images

Evropski policijski urad Europol je danes sporočil, da so v vseevropski operaciji preiskovalci odkrili 22 preprodajalcev strelnega orožja. Zasegli so več kot 1.600 kosov orožja ter streliva in razstreliva, so sporočili iz Europola.

V operaciji, ki sta jo vodili Romunija in Bolgarija, so organi pregona iz skupno 31 držav opravili 143 hišnih preiskav in zasegli 129 kosov strelnega orožja, 1.492 kosov nepredelanega in predelanega alarmnega in signalnega orožja, 24.735 nabojev, 276 kilogramov dinamita, več kot 21 kilogramov strelnega prahu in šest ročnih granat.

Zasegli so predvsem alarmne in signalne pištole

Med zaseženim orožjem so bile predvsem alarmne in signalne pištole, od katerih so bile nekatere predelane v strelno orožje.

Po navedbah Europola se posamezniki v organiziranem kriminalu pogosto zatekajo k uporabi signalnih in alarmnih pištol, saj je nabava nezakonitega strelnega orožja vse težja in dražja. Nekatere modele je mogoče zlahka predelati tudi za streljanje s pravimi naboji.

Romunska policija je skupaj z organi pregona iz drugih držav, med drugim tudi slovenskimi, zbirala podatke o domnevnih trgovcih z orožjem. Hkrati so dejavnosti zbiranja podatkov potekale v nekaterih državah članicah, v katerih je te vrste orožja mogoče zakonito kupiti brez predhodnega dovoljenja.