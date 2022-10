Razkrinkana največja "narkobanka" v Evropi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španska policija in davčna agencija sta ob podpori Europola in Eurojusta razbili organizirano kriminalno združbo, ki naj bi vodila največjo "narkobanko" v Evropi. Ta kriminalna združba, sestavljena predvsem iz sirskih državljanov, je bila dejavna od leta 2020, letno pa naj bi oprala več kot 300 milijonov evrov.

Kriminalna mreža, ki je vodila "banko" in je bila sestavljena predvsem iz sirskih državljanov, je zagotavljala finančne storitve kriminalnim organizacijam, povezanim s trgovino s prepovedanimi drogami, v več kot dvajsetih državah, navaja Europol.

V obsežni akciji prijeli 32 vpletenih

27. septembra je več kot 200 uslužbencev organov pregona izvedlo racije na skupno 21 lokacijah v španskih provincah Malaga in Toledo, pri čemer je bilo aretiranih 32 oseb, zaseženi pa so bili skoraj trije milijoni evrov kriminalnega premoženja.

Med drugim so zasegli nekaj več kot 428 tisoč evrov v gotovini, 19 računov za kriptovalute v vrednosti 1,5 milijona evrov, 11 luksuznih vozil, 70 kilogramov hašiša, 1,2 tone marihuane in nasade z 995 sadikami marihuane. Že pred tem pa so oblasti med preiskavo zasegle 2,9 milijona evrov v gotovini. Foto: Europol

Organizirane kriminalne združbe so lahko prek te mednarodno strukturirane finančne mreže opravljale plačila, prejemale sredstva in celo prale svoj zaslužek. Središče mreže je bilo špansko mesto Fuenlabrada.

Kriminalci so svoje dejavnosti pranja denarja izvajali v lokalni restavraciji, večinoma prek tako imenovanega podzemnega bančnega sistema hawala, ki so ga uporabljali, da bi se izognili odkritju organov pregona. Foto: Europol

Pri španski preiskavi je bila ključna podpora Europola, ki je od maja 2020 zagotavljal obveščevalne podatke in analize, da bi začrtal mednarodno aktivnost te kriminalne mreže.

Foto: Europol