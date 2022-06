Pozor, nova prevara! Tudi v. d. direktorja policije vam ne piše pisem o pornografiji.

Boštjan Lindav ljudem ne pošilja pisem o preiskavah in sodnih postopkih zaradi otroške pornografije. Tudi vsa podobna pisma so neresnična, opozarjajo pri Varni na internetu.

Spletni goljufi ponovno razpošiljajo lažno elektronsko sporočilo, ki prejemnika obtožuje različnih kršitev v povezavi z otroško pornografijo, so na Facebooku opozorili pri programu Varni na internetu, centru za kibernetsko varnost. V dopisu so v namen zastraševanja zlorabili podobi Europola in slovenske policije, kot podpisnika pa lažno navedli vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava.

"Če ste prejeli takšno elektronsko sporočilo, ga obravnavajte kot vsako drugo neželeno pošto in ga brez pomislekov izbrišite iz elektronskega predala," so še zapisali v opozorilu pri Varni na internetu.

Sporočilo nima nobene povezave z Europolom in slovensko policijo.

Pod pismom s podobnimi grožnjami je bil konec maja podpisan nekdanji direktor policije Anton Olaj, o čemer smo pisali v tem članku:

Podobno lažno pismo, polno bizarnih izmišljotin, je zaokrožilo 20. maja letos.

"Danes smo prejeli več prijav glede zelo hudih obtožb in groženj s pregonom. Celotno besedilo je polno bizarnih izmišljotin, na kupu so različne organizacije (policija, vojska, Interpol, tožilstvo), logotipi in tudi imena posameznikov, ki so zlorabljena za namen zastraševanja. Če ste danes dobili ta mail, ga brez najmanjšega pomisleka izbrišite. Vse je izmišljeno, če jim boste odpisali, vam bodo ponudili 'sporazumno rešitev', da enostavno nakažete 4.802 evra," so pod objavo na Facebooku takrat zapisali pri Varni na internetu.

