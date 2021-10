Hrvaška: 46 osumljencev ovadenih zaradi spletne zlorabe otrok

Našli so nekaj manj kot 53 tisoč podatkovnih zbirk, ki neposredno prikazujejo spolne zlorabe otrok. "Gre za izjemno veliko število, ker vsaka izmed datotek prikazuje otroka, ki je bil v nekem trenutku zlorabljen," so zapisali pri hrvaški policiji.

Našli so nekaj manj kot 53 tisoč podatkovnih zbirk, ki neposredno prikazujejo spolne zlorabe otrok. "Gre za izjemno veliko število, ker vsaka izmed datotek prikazuje otroka, ki je bil v nekem trenutku zlorabljen," so zapisali pri hrvaški policiji. Foto: Getty Images

Hrvaška policija je kazensko ovadila 46 osumljencev 169 kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok na spletu, je sporočila policija. Kot so dodali, je med osumljenci sedem mladoletnikov. Gre za operacijo Nubes, ki so jo v sodelovanju z Europolom izvajali v 16 hrvaških policijskih upravah med majem in septembrom letos.

Policija je v torkovem pogovoru z novinarji navedla, da so med akcijo razkrili 124 primerov izkoriščanja otrok za pornografijo. V 38 primerih so zasledili tudi spolno zlorabo in stike z otroki, ki živijo na Hrvaškem. Še sedem kaznivih dejanj je povezanih z zlorabo prepovedanih mamil, so navedli na spletni strani hrvaške policije.

Odkrili veliko datotek z zlorabami otrok

Policisti so opravili 68 preiskav, 486 forenzičnih preiskav digitalnih naprav storilcev in žrtev ter 76 preiskav uporabniških računov na spletu. Našli so nekaj manj kot 53 tisoč podatkovnih zbirk, ki neposredno prikazujejo spolne zlorabe otrok. "Gre za izjemno veliko število, ker vsaka izmed datotek prikazuje otroka, ki je bil v nekem trenutku zlorabljen," so zapisali.

Poudarili so, da jim je v sodelovanju s pristojnimi ustanovami uspelo oskrbeti 11 otrok, ki so bili žrtve osumljencev.