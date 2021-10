Hrvaška: starši najstnika prisilili v poroko

V Slavoniji na Hrvaškem so starši 15-letno dekle hoteli prisiliti v poroko s 14-letnim fantom. Dekle se je dogovoru upiralo, a so jo starši kljub temu prodali.

Pred državno županijsko tožilstvo v Slavonskem Brodu so privedli štiri osebe, ki so osumljene trgovanja z ljudmi. 35-letni državljan Hrvaške in 30-letna državljanka Srbije, starša 14-letnega dečka, ter 37-letna Hrvatica in 36-letni Hrvat, starša 15-letnice, so se dogovorili za prisilno poroko med omenjenima najstnikoma. Med drugim so se dogovorili tudi za ceno deklice, ki so jo nameravali prodati, so sporočili na 24sata.

15-letnica se je prislini poroki upirala, zato so ji grozili, da jo bodo pretepli. Fantovi starši so imeli dekle zaprto v svoji hiši.

Vse štiri osebe so osumljene kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, fantovi starši pa so osumljeni tudi odvzemanja prostosti deklici in poskusa povzročitve poškodb. Oče deklice je osumljen grožnje otroku.