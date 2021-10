Slovenska realnost: nasilje v vsaki peti družini, posiljena vsaka sedma ženska #video

Nevladne organizacije v Sloveniji ocenjujejo, da je pri nas nasilje prisotno v vsaki peti družini, da je posiljena vsaka sedma ženska, od tega pa le pet odstotkov vseh žensk z izkušnjo nasilja poišče pomoč. Zadnji podatki kažejo, da se je od izbruha koronavirusa nasilje nad ženskami in otroki – torej nasilje v družini – še povečalo. Osebe, ki so nasilne, zdaj še lažje izvajajo popoln nadzor nad partnerjem, mu omejujejo stike z okolico in bližnjimi.

Grozljive izpovedi

"Stopila sva noter, zaprl je vrata, me potisnil ob zid in mi rekel, naj bom tiho," je povedala ena od sogovornic.

Druga je dejala, da jo partner neprestano žali: "On je vedno bolj grob, vsak dan zadirčen, vsak dan eno in isto, kako nič ne delam, kako sem se zredila, kako imam mastne lase."

S takimi zgodbami se vsakodnevno srečuje Tanja Šket Bele iz Ženske svetovalnice. Povedala je zgodbo gospe, ki je dolgih 20 let prenašala nasilje partnerja. Ta je pričakoval, da bo skrbela za njegove starše in otroke, ji očital in dejal, da zanje stori premalo. Potem ko se psihično in fizično nasilje ni končalo niti po odločitvi, da pusti svojo službo, pa je popolnoma brez dohodkov, v revščini, bolna in brez podpore naredila konec, je še povedala Škete Beletova, vodja programa psihosocialne pomoči ženskam, žrtvam nasilja.

Dodala je, da gre za vseživljenjsko nasilje vseh oblik, od psihičnega, fizičnega, spolnega, ekonomskega do omejevanja gibanja in svobode.

Od zalezovanja do umora

Policija je letos do konca septembra obravnavala 25 primerov zalezovanja žensk, kar 261 primerov spravljanja v podrejeni položaj, največ, 323, pa je bilo pretepenih žensk.

K statistiki sta se z včerajšnjim dnem pridružila moška, ki bosta ovadena za poskus umora. Najprej se je nad 22-letnico nekaj čez pol sedmo zjutraj z nožem spravil 24-letnik v Postojni.

"Ugotovljeno je bilo, da je ženska bila večkrat zabodena z ostrim predmetom. Nemudoma so ji priskrbeli zdravniško pomoč. Odpeljali so jo v UKC Ljubljana, saj je bilo njeno življenje ogroženo," je pojasnil Primož Ogrinc s Policijske uprave Koper.

Nekaj pred pol dvanajsto pa se je poskus umora zgodil še v okolici Selnice ob Dravi. Devetindvajsetletnik je iskal nekdanjo partnerico, ker je ni našel, pa je fizično napadel njeno 48-letno mater. Udarjal jo je, brcal, nato pa še s kuhinjskim nožem večkrat zabodel v predel prsnega koša in vratu.

Država bi morala bolj ukrepati

"Navadno se začne s psihičnim nasiljem, s čustvenim nasiljem, z ljubosumnimi izpadi, ki jih ženske morda niti ne prepoznajo kot take, ker mislijo, da gre za ljubezen. Na žalost pa je to oblika nasilja, ki nemalokrat preraste v uboj, čemur smo bili priča tudi nedavno," je še dodala Tanja Šket Bele in pojasnila, da ženske, ker še vedno živimo v patriarhalni družbi, doživljajo veliko nadzora, nadvlade in premoči v odnosih. Za sistemsko ureditev vseh oblik nasilja pa bi po njenem morala večjo angažiranost pokazati tudi država.

"Ženski, ki doživlja nasilje, svetujemo, da nekomu pove, na primer sosedi, prijateljici. Povzročitelj nasilja ima največ moči ravno takrat, ko je ženska osamljena, izolirana, ko nihče ne ve, kaj se z njo dogaja. Nikomur ni treba trpeti nasilja. Ne glede na to, kaj so vas učili in kaj vam govorijo. Po slovenski nacionalni raziskavi je vsaka druga ženska od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja. Tudi če živite v težkih življenjskih okoliščinah, imate možnost tak odnos končati, " je sklenila Tanja Šket Bele.