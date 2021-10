Z bencinom polil ženo in jo zažgal, spomni se samo plamenov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do zdaj so pred sodiščem zaslišali več prič, med drugim sosede in policiste, reševalce ter gasilce, ki so prvi prispeli na kraj dogodka. Prav tako so prebirali korespondenco med obtoženim in njegovo ženo, iz katere je razvidno, da sta, ko je mož izvedel, da naj bi ga žena varala, nekako skušala rešiti zakon. Foto: Reuters

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je z zaslišanjem zadnje priče nadaljevalo sojenje Martinu Zaviršku, obtoženemu umora žene avgusta lani. V današnjem zagovoru pred sodnim senatom je povedal, da obžaluje, da se je vse to zgodilo in da svoji ženi nikoli ni hotel nič žalega. Sojenje se bo s sklepnimi besedami nadaljevalo 25. oktobra.

Tožilstvo Martinu Zaviršku očita, da je z bencinom polil ženo in jo zažgal. Dva tedna pozneje je v bolnišnici zaradi poškodb umrla. Do dogodka je prišlo 12. avgusta lani. Tožilka Špela Brezigar trdi, da je to storil iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je žena nameravala zapustiti.

Zaviršek pa je v zagovoru povedal, da naj bi šlo za nesrečo, piše STA. Po prepiru z eno naj bi namreč vzel kanto, jo dvignil nad glavo in z bencinom nameraval politi njen avto v garaži. Takrat naj bi ga začela odrivati, tako da je polil tudi njo. Da bi se pomiril, je prižgal cigareto, naslednji trenutek pa je bilo vse v ognju.

Spomni se samo plamenov

To je Zaviršek ponovil tudi v današnjem zaslišanju pred sodiščem. Kot je dejal, se po prižigu cigarete spomni samo plamenov, od katerih je stekel stran in do potoka, kjer si je poskušal ohladiti opekline. Policija ga je sicer prijela dva dni po dogodku.

Zaviršek danes tudi ni znal pojasniti, kako se je kanta znašla več metrov stran od kraja vžiga. "V tistem trenutku sem hotel samo onesposobiti avto. Ne razumem, zakaj je prišlo do take tragedije," je dejal.

Psihiater: v času dejanja je bil prišteven

Po njegovih besedah čedalje bolj spoznava, da je bilo v tragedijo vključenih kup čustev, na dan tragedije pa je bilo vse tako nakopičeno, da je počilo. Znašel se je v hudi zagati in stiski, čustva so prevladala nad razumom, ni se zavedal, kaj počne. Po oceni psihiatričnega izvedenca je bil Zaviršek v času kaznivega dejanja sicer prišteven.

"Iz dneva v dan razmišljam, pa ne pridem do odgovora, kaj lahko človeka potisne tako daleč. Ne gre mi skupaj s slogom, načinom življenja. Niti za trenutek nisem pomislil, da bi komu kaj žalega storil, ne ženi ne otrokoma. Take smrti ne bi nikoli želel nikomur. Tega nisem načrtoval," je dejal.

Sicer pa so danes zaslišali izvedenko s področja plastične kirurgije Katarino Živec, ki je med drugim pojasnjevala okoliščine, v katerih bi bilo mogoče, da je Zaviršek dobil takšne poškodbe, kot jih je. Kot je pojasnila, je imel opečena hrbtišča dlani, ne pa tudi samih dlani. Po njeni oceni bi bila opeklina gotovo tudi na notranji strani dlani, če bi bila ta posledica držanja goreče kante.

Po oceni tožilstva bi za boljšo razjasnitev okoliščin mnenje morala podati mešana izvedenska komisija, v kateri bi bil tudi izvedenec za požare. Ta je v postopku že podal svoje mnenje. Med drugim je povedal, da je bil avto polit le z manjšo količino bencina, večji del bencina pa je bil polit zunaj garaže. To je po izvedenčevih besedah verjetno tudi mesto, kjer je prišlo do prvotnega plamena, ki Zavirška ni dosegel, sicer bi imel poškodbe še kje drugje in ne samo po rokah.

Sodni senat je po posvetovanju danes predlagani dokazni predlog tožilstva zavrnil, tako kot tudi predlog obrambe po postavitvi izvedenca klinične psihologije, ki bi podal mnenje o duševnem stanju obtoženca in njegovem odnosu do njegove žene pred, med in po dejanju.

Sojenje se bo nadaljevalo 25. oktobra, ko bosta tožilstvo in obramba podala sklepne besede.