Najprej je zažgal hišo, potem nameraval ubiti še starše

Po požaru v stanovanjski hiši na območju Policijske postaje Ljutomer je policija kaznivega dejanja poskusa uboja in požiga osumila 21-letnega moškega, ki je po domači stanovanjski hiši polil vnetljivo tekočino, nato pa jo prižgal. V nadaljevanju je poskušal ubiti starše, ki so spali v svoji sobi, vendar so se pravočasno zbudili in mu preprečili izvedbo tega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti so 24. junija 2021 okoli 2. ure ponoči prejeli obvestilo, da je v stanovanjski hiši na območju Policijske postaje Ljutomer požar. Zadevo so obravnavali kot kaznivo dejanje požiga po drugem odstavku 222. člena KZ-1 in kaznivo dejanje poskusa uboja po 115. členu KZ-1 v zvezi s 34. členom KZ-1.

Osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi opeklin je bila ena oseba lažje poškodovana.

Starši so ga obvladali

Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so naknadno ugotovili, da je kaznivega dejanja poskusa uboja in požiga osumljen 21-letni moški, ki je v nočnem času 24. 6. 2021 po domači stanovanjski hiši polil vnetljivo tekočino, nato pa jo prižgal. V nadaljevanju je poskušal z omenjenim dejanjem ubiti starše, ki so spali v svoji sobi, vendar so se pravočasno zbudili in mu preprečili izvedbo tega dejanja.

"Med gašenjem požara je oškodovanec dobil opekline, ki mu jih je dodatno povzročil osumljenec. Ta ga je med gašenjem požara polil z vnetljivo tekočino. Oškodovanec je bil lahko telesno poškodovan. S požigom je nastala materialna škoda v višini okrog 7.000 evrov," so v sporočilu za javnost še zapisali murskosoboški policisti.