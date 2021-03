Zagorelo v Panvitinem obratu, ogenj povzročil za več kot 200 tisočakov škode

Prekmurski policisti so bili v torek okoli druge ure zjutraj obveščeni o požaru v objektu podjetja Panvita v Lipovcih. Ogenj je izbruhnil v energetskem prostoru mešalnice v napajalnih omaricah, kjer je prišlo do kratkega stika. Po prvih ocenah je v požaru nastalo od 200 do 300 tisoč evrov škode.

Požar so pogasili gasilci PGD Beltinci in Lipovci, na kraju dogodka pa so bili tudi delavci Elektra Maribor. Nad energetskim prostorom je prostor s krmilniki, na katerih je prav tako nastala škoda, ki je bila povzročena tudi z gašenjem, so sporočili z murskosoboške policijske uprave. Policisti so izključili tujo krivdo, po vseh zbranih obvestilih pa bodo podali poročilo na pristojno tožilstvo.