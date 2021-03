Požar v podjetju, nastalo za okoli 300 tisoč evrov škode

Delavci podjetja, ki so bili v tem času v hali, so uspeli požar pogasiti z gasilnimi aparati, zato gasilcem ni bilo treba posredovati, so pa prezračili prostor, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Kraj požara v Avtomobilski ulici v Mariboru si danes ogledujejo mariborski kriminalisti ob pomoči strokovnjakov iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija iz Ljubljane, piše STA. Po zaključku preiskave bodo mariborskemu tožilstvu podali ustrezen pisni akt, so še zapisali na mariborski policijski upravi.