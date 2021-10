Znane nove podrobnosti o zabodeni 22-letnici

Včeraj smo poročali, da je v Postojni moški večkrat zabodel 22-letno žensko. Na Policijski upravi Koper so danes predstavili več podrobnosti kaznivega dejanja. Kot je pojasnil vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper Primož Ogrinc, policija dogodek obravnava kot poskus umora. Osumljen je 24-letnik, državljan Slovenije in Severne Makedonije.

Postojnski policisti so včeraj okoli pol sedme ure zjutraj prejeli več klicev občanov, da na Tržaški ulici v Postojni leži ženska, ki kliče na pomoč. Kot je povedal Ogrinc, so policisti na kraju ugotovili, da je bila ženska večkrat zabodena z ostrim predmetom.

24-letnik osumljen poskusa umora

"Življenje 22-letnice je bilo ogroženo. Nudili so ji nujno medicinsko pomoč, nato pa so jo odpeljali v UKC Ljubljana. Osumljenca so policisti že včeraj prijeli. Gre za 24-letnega državljana Slovenije in Severne Makedonije. Ovaden bo za poskus umora," je pojasnil Ogrinc.