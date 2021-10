Zbodel 48-letnico in zbežal. Policija osumljenca že prijela.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so bili ob 11.24 obveščeni, da je 29-letni moški na območju policijske postaje Ruše večkrat zabodel 48-letno žensko, nato pa odšel s kraja dogodka.

Poškodovano žensko so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, so sporočili mariborski policisti. Policisti so kasneje osumljenca, ki je zabodel žensko, prijeli.

Kriminalisti bodo intenzivno nadaljevali s preiskavo kaznivega dejanja. Več podatkov bodo posredovali javnosti po zaključenih prvih preiskovalnih dejanjih.