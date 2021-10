V Postojni moški večkrat zabodel 22-letnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V jutranjih urah je v Postojni moški večkrat zabodel 22-letno žensko, so sporočili s policije. Dogodek se je zgodil na Tržaški cesti. Žensko so odpeljali v bolnišnico, kakšno je njeno zdravstveno stanje, še ni znano. Policija je osumljenca izsledila na njegovem domu in mu odvzela prostost. Več informacij bo znanih, ko bo policija končala preiskavo.