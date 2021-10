Nova tragedija v moskovskem gledališču, igralec umrl na odru

Na 37-letnega igralca je padel del kulise med izvajanjem opere Sadko ruskega skladatelja Nikolaja Rimski-Korsakova. Opero so nemudoma prekinili, publiko pa zaprosili, da zapusti dvorano.

Nekaj gledalcev je sprva mislilo, da je nesreča del predstave, nakar je nekdo na odru zaradi krvi zaklical na pomoč.

A 37-year-old man performing in an opera at Moscow's renowned Bolshoi Theatre was killed in an accident on stage https://t.co/w8nFWa4rQp pic.twitter.com/HpaOXWVyPX