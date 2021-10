Sedemletnika sta izstradala do smrti

Tožilci so proti 39-letni Američanki podali obtožnico, v kateri ji očitajo, da je sedemletnega otroka svojega partnerja izstradala do smrti. Grozi ji vsaj 25 let zapora. Enako obtožnico so tožilci že pretekli teden vložili proti očetu sedemletnika.

10. februarja letos so sedemletnega Petra nezavestnega pripeljali v bolnišnico, kjer pa mu niso več mogli pomagati, poroča CNN. Po smrti so telo sedemletnika pregledali zdravniki, ki so ugotovili, da je umrl zaradi podhranjenosti. Peter je ob smrti tehtal le 17 kilogramov.

There are disturbing new details in the death of a 7-year-old boy who starved to death back in February. @DaveCarlinTV reports. https://t.co/zcye5CS4bA — CBS New York (@CBSNewYork) October 8, 2021

Očeta umora iz malomarnosti obtožili že pretekli teden

Takoj ko so v bolnišnici potrdili vzroke za smrt Petra, je policija aretirala njegovega očeta Arturja Cuacuasa in njegovo partnerico 39-letno Leticio Bravo. Po trditvah policije je Peter več mesecev preživel zaklenjen v svojo sobo. Njegovi učitelji so poskušali priti v stik z dečkom, vendar jim oče tega ni dopustil. Njegovega očeta so umora iz malomarnosti obtožili že pretekli teden in zdaj čaka na sojenje v zaporu. Tudi očetu, tako kot njegovi partnerici, grozi vsaj 25 let zapora. Zakaj sta Artur in Leticia mladoletnika izstradala do smrti, še ni znano.