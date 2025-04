Kolesar zabredel v skalovje

Dogajanje na območju koprske policijske uprave je bilo v preteklih dneh precej pestro, prejeli so veliko klicev in opravili številne intervencije. V nedeljo so med drugim reševali kolesarja, ki je skrenil s poti, v ponedeljek pa preiskali poskus uboja.

V nedeljo zvečer so policiste obvestili, da je član Lovske družine Rižana v strmem pobočju pri Gabrovici opazil kolesarja, ki se sam ni mogel rešiti. Lovci so sprožili reševalno akcijo in skupaj s policisti so kolesarja z oblikovanjem človeške verige rešili prek skalovja in grmičevja, prav tako pa tudi njegovo kolo in prtljago. Z območja se sam namreč ne bi mogel rešiti.

51-letni državljan Italije iz okolice Trenta ni poškodovan. Povedal je, da se je poskušal po najkrajši mogoči poti spustiti do morja, vendar je obstal na neprehodnem terenu.

Poskus uboja

Koprski kriminalisti so ob koncu tedna obravnavali kaznivo dejanje poskusa uboja, ki ga je utemeljeno osumljen 24-letni državljan Srbije, ki stalno prebiva v slovenski Istri. Srb in oškodovanec, 31-letni slovenski državljan iz Kopra, sta se sprla, v sporu pa je osumljeni z uporabo fizične sile in nevarnega predmeta oškodovancu poskušal vzeti življenje. Pri tem ga je najmanj hudo telesno poškodoval.

Poškodovanega so odpeljali v izolsko bolnišnico na nadaljnje zdravljenje in po oceni zdravnika ni več v smrtni nevarnosti.

Dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Kopru je opravila ogled kraja, po opravljeni preiskavi ter zbranih obvestilih in dokazih pa so osumljenca v ponedeljek odpeljali na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici, ki je nato zanj odredila pripor. Za očitano kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od pet do petnajst let. Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil.