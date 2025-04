Ukradenega porscheja zasegli v Celju

S celjske policijske uprave so sporočili, da sta prometna policista zasegla v Italiji ukradeno vozilo znamke Porsche. O tatvini vozila z italijanskimi registrskimi oznakami so policiste obvestili prejšnji torek.

GPS-lokator je lastnikom nakazal, da je vozilo na območju Slovenije, nekje med Vranskim in Mariborom. Policista s celjske prometne postaje sta se nemudoma odzvala na prejeto obvestilo in nato na avtocesti, v bližini počivališča Lopata, zaznala ukradeno vozilo. Ustavila sta ga na območju Celja in ugotovila, da je bil za volanom 27-letni Romun, z njim pa še vrstnik, prav tako romunski državljan.

Tatova so kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja. Vozilo sta policista Romunoma zasegla in ga še isti dan vrnila italijanskim lastnikom. Po poročanju policije so bili presrečni, da so nepoškodovano vozilo tako hitro dobili nazaj, policista pa sta prejela pisno zahvalo lastnikov za njun hitri odziv in učinkovito ukrepanje.