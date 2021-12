Billie Eilish priznava: Gledanje pornografije je uničilo moje možgane

19-letna pevka je v oddaji The Howard Stern Show razpravljala o vplivu pornografije na njeno telo in miselnost. "Kot ženska menim, da je pornografija sramota. Iskreno povedano, včasih sem gledala ogromno pornografije," je priznala in povedala, da je pornografske filme začela gledati pri 11 letih.

Billie Eilish je zaradi pornografije razvila napačne predstave o ženskem telesu. Foto: Guliverimage

Zaradi pornografije se počuti uničeno

Zdaj ji je žal, saj so imeli nanjo veliko negativnih učinkov. "Mislim, da mi je pornografija uničila možgane, in počutim se popolnoma uničeno, ker sem bila tako močno izpostavljena pornografiji." Zaradi nerealnih predstav o spolnosti je med spolnimi odnosi velikokrat privolila v stvari, ki jih ni želela početi. "Zaradi pornografije sem mislila, da bi me moralo to pritegniti." Zdaj je jezna nase, ker je verjela, da je to v redu.

Pornografske filme je začela gledati že pri 11 letih. Foto: Guliverimage

"Nobena vagina v resnici ni videti tako"

V oddaji se je razgovorila tudi o tem, kako so filmi oblikovali njeno predstavo o podobi ženskega telesa. "Nobena vagina ni videti tako, kot je to prikazano v pornografskih filmih. V realnem življenju nihče ne doživlja orgazma tako kot tam."

Razgovorila se je tudi o svojem ljubezenskem življenju in priznala, da kot zvezdnica težko hodi na zmenke. "Res je težko spoznavati ljudi, ko se te ti ali bojijo ali pa mislijo, da nisi v njihovi ligi." Lani je mislila, da bo samska do konca življenja. "Res si nisem mogla sebe predstavljati v kakršnikoli zvezi. Na srečo sem to precej hitro prebolela."

