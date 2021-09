Billie Eilish je v najnovejšem intervjuju za oktobrsko izdajo revije Elle iskreno spregovorila o tem, kako njeni oboževalci spremljajo njen spreminjajoči se stil, pri čemer pravi, da jih je izgubila sto tisoč samo na račun svojih prsi.

Slavna 19-letnica je namreč poskrbela za velik preobrat, ko je začela nositi oprijeta oblačila, s katerimi bolj poudarja svojo postavo, v nasprotju z ohlapnimi kosi, v katerih jo je spoznal ves svet. "Nenadoma si hinavec, če pokažeš kožo," je povedala maja, ko je v spodnjem perilu pozirala za Vogue, in se odtlej začela pojavljati v bolj ženstvenih opravah.

Nazadnje na Met Gala, kjer je nosila veličastno obleko Oscarja de la Rente, v kateri je v slogu legendarne Marilyn Monroe pogumno poudarila svoje oprsje.

Billie je za Elle razkrila, da je nekoč zelo rada nosila obleke, potem pa so prišle težave s samopodobo in to porušile. Zdaj ima tega dovolj, pravi.

Foto: Guliverimage

Zmotila jih je tudi drugačna barva las

"Izgubila sem sto tisoč sledilcev samo zaradi prsi. Ljudje se bojijo velikih prsi," je pojasnila in dodala, da se sledilci oklepajo njene stare podobe, na katero so se navezali, a to lahko osebo zelo razčloveči.

"Če oblečem odrezan top, takoj rečejo, da hočem s tem, ko se oblačim seksi, nekaj sporočiti. Ne, nočem, zunaj je peklensko vroče in pač hočem nositi odrezan top."

V intervjuju je spregovorila tudi o novi platinasto blond barvi las, s katero je zakrila fluorescentno zeleno barvo. Zanjo se je odločila zaradi anonimnosti, je razložila. "S temi lasmi nisem mogla nikamor, ker sem bila tako očitno jaz," in ob tem dodala, da si je hkrati želela tudi spremembe. A tudi to je zmotilo oboževalce, ki so izpostavili, da pogrešajo Billie z zelenimi lasmi. "Še vedno sem ista oseba," jim je odgovorila.

Foto: Reuters

V bran ji je stopila kraljica popa Madonna, ki je poudarila dvojna merila in to, da se lahko ženske oblačijo in prikazujejo natanko tako, kot same želijo. "Če bi bila Billie moški, se o tem sploh ne bi pisalo. Moški se lahko tri leta oblači v obleko s kravato, nato pa se nenadoma prikaže oblečen kot Prince ali Mick Jagger, brez majice, s črtalom za oči in nihče ne bi rekel nič," je dejala.