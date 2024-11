Ajdovskemu tiktokerju zaradi otroške pornografije dve leti zapora

Na novogoriškem okrožnem sodišču so v petek končali sojenje tiktokerju Ireneju Bizjaku, ki je bil obtožen posedovanja otroške pornografije in nagovarjanja mladoletnih deklet k temu, da mu pošiljajo fotografije z eksplicitno vsebino. Sodišče mu je prisodilo dve leti zaporne kazni, podaljšalo pa mu je tudi pripor, poročajo mediji.

Bizjak, ki se je na družbenem omrežju TikTok predstavljal pod imenom Vegan, je tako na tem kot na drugih družbenih omrežjih navezoval stike z mladoletnimi dekleti in jih nagovarjal, da mu pošljejo fotografije, na katerih so razgaljene. Po poročanju medijev naj bi bilo oškodovank 12, od tega je eni celo grozil. Poleg nagovarjanja k pošiljanju slik jim je postavljal tudi neprimerna vprašanja, povezana s spolnostjo, z eno izmed deklet pa se je celo dogovarjal za srečanje v živo. Večina njegovih nagovarjanj je bila sicer neuspešnih, le eno dekle mu je poslalo fotografijo. Oškodovanke so bile večinoma stare med 12 in 14 let, najmlajša jih je imela le deset.

Ostaja v priporu

Na novogoriškem sodišču so Bizjaku sodili za zaprtimi vrati. Senat je za nekaj kaznivih dejanj Bizjaka oprostil, v enem primeru pa je izdal zavrnilno sodbo, saj je tožilstvo umaknilo obtožnico. V drugih točkah obtožnice je bil osumljeni spoznan za krivega, zaradi česar so mu prisodili dve leti zaporne kazni. Poleg tega Bizjak ostaja tudi v priporu, v katerem je že od lanskega novembra.

Ob tem so mu zasegli tudi elektronske naprave, na katerih je hranil datoteke s pornografsko vsebino, ki je prikazovala spolno zlorabljene otroke. Po neuradnih podatkih naj bi izvedenka ugotovila, da v primeru Bizjaka sicer ne gre za predatorskega pedofila, temveč pedofila, ki izkorišča priložnosti.