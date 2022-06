Kitajci razvili napravo za branje misli moških, ki gledajo pornografijo

Kitajski znanstveniki trdijo, da so razvili napravo, ki lahko zazna, kdaj moški gledajo pornografijo, in ki "bere" njihove misli. Gre za monitor možganskih valov, ki zazna, kdaj gledalci gledajo opolzke vsebine.

Raziskovalci v Pekingu so testni skupini moških pokazali serijo fotografij s pornografsko vsebino, ki so na Kitajskem prepovedane, poroča The Times. Vzorce svojih možganskih valov so nato analizirali z računalniškim programom, ki je sposoben "globokega učenja".

Na podlagi rezultatov ekipa z univerze Jiao Tong zdaj sklepa, da so razvili čeladi podobno napravo, ki jo je mogoče uporabiti za prepoznavanje pornografskih vsebin, fotografije ali videa, na kar nas opozori z zvokom alarma.

Ne za navadne ljudi, temveč za nadzornike vsebin

Raziskovalci še menijo, da bi te čelade lahko nosila naraščajoča vojska cenzorjev v Pekingu, znana kot "jian huang shi" ali ocenjevalci pornografije, da bi izboljšali učinkovitost obstoječih spletnih iskalnikov za odkrivanje nespodobnih vsebin.

Niso pa predlagali, da bi si te naprave lahko namestili navadni ljudje. Obstoječi sistemi "ne morejo hitro prepoznati pornografskih slik, ko se scenariji spremenijo, vendar lahko človeški možgani takšne slike prepoznajo v zelo kratkem času," so zapisali raziskovalci. "Zato lahko na podlagi signalov EEG (elektroencefalograma) kombiniramo človeške vizualne slike z računalniškim učenjem, da rešimo ta problem."

Poskusa se je udeležilo 15 moških, starih od 20 do 25 let, ki so jih opremili z detektorjem možganskih valov in jim pokazali 60 slik, med njimi tudi več s pornografsko vsebino.

Uporabili so poseben algoritem, da bi ugotovili, katere vzorce so sprožile neprimerne fotografije, in izkazal se je za 80-odstotno uspešnega, še trdijo raziskovalci. Priznali so, da je njihov sistem občasno sprožil lažne alarme in da ima določene omejitve. Foto: Getty Images

Tehnologijo že uporabili pri delavcih

Drugi kitajski raziskovalci so izrazili zaskrbljenost zaradi etičnih posledic naprave. "Ni zakona, ki bi urejal uporabo takšnih naprav ali ščitil podatke, ki jih zbirajo," je za South China Morning Post povedal strokovnjak za kibernetiko s kitajske univerze za znanost in tehnologijo Hefei, ki ni želel biti imenovan.

Kitajski delodajalci so že leta 2018 uporabljali tehnologijo za spremljanje duševnega stanja delavcev v upanju, da bodo izboljšali varnost in produktivnost. Sprevodniki v vlakih so bili opremljeni z monitorji možganskih valov, namenjenimi zaznavanju utrujenosti in izgube pozornosti, tovarniškim delavcem pa so prilagodili čas počitka glede na odčitke možganskih valov, da bi zmanjšali stres.