Europolova kampanja sloni na prispodobi hiše iz kart, kjer lahko razkritje oziroma odstranitev ene same karte podre celotno strukturo. Na ta način poziva javnost, naj s svojimi anonimnimi namigi pomaga pri izsleditvi ključnih članov organiziranih kriminalnih združb, so sporočili s policije.

Letošnja kampanja se osredotoča na vodje in ključne člane organiziranih hudodelskih združb. Nekateri poudarjeni profili na letošnjem seznamu vključujejo mafijske šefe, ki so zagrešili umore, trgovali z mamili in ljudmi, nasilne zločince, ki izvršujejo umore ali druga nasilna dejanja v imenu hudodelske združbe, pralce denarja in poneverjevalce. Podobno kot v poslovnem okolju jedro hudodelske združbe sestoji iz vodstvenih slojev in terenskih operativcev.

To jedro je obkroženo s širokim naborom akterjev, povezanih s kriminalno infrastrukturo, ki zagotavljajo podporne storitve. Z usmerjanjem na zločince v ključnih vlogah znotraj teh mrež želi Europol s kampanjo zrušiti celotne organizirane hudodelske združbe.

Obiščite spletno stran in pomagajte pri iskanju

"Za državljane EU ne bi moglo biti lažje sodelovati v teh kampanjah − eno samo malo dejanje lahko pomeni prijetje in obtožnico nevarnega ubežnika in rešitev potencialnih žrtev. Obiščite spletno stran in nam jih pomagajte najti," pravi Europolova izvršna direktorica Catherine De Bolle.

V tem letu je bilo na spletno stran www.eumostwanted.eu naloženih več kot petdeset profilov, povezanih z organiziranimi hudodelskimi združbami. Vsi zločinci v letošnji kampanji so iskani zaradi hudih oblik kaznivih dejanj, storjenih v Evropi, kot so umor, trgovina z ljudmi, oborožen rop in terorizem.

"Če koga prepoznate, lahko svoje informacije anonimno pošljete preiskovalcem in na ta način pripomorete k njegovi izsleditvi in prijetju," pozivajo na policiji.

Slovenska policija je v kampanjo vključila tri ubežnike

Slovenska policija je v kampanjo vključila tri ubežnike: Mladena Samardžijo, rojenega leta 1990, obdolženega kaznivega dejanja neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami, in Aleša Pevca, rojenega leta 1985, obsojenega na osem let in šest mesecev zapora zaradi kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami ter Radomira Cvijanovica.

Kampanja je v preteklih letih že dosegla pomembne uspehe. Spletno stran EU Most Wanted so prvič zagnali leta 2016, od takrat je bilo objavljenih 335 profilov iskanih oseb. Od teh je bilo prijetih 120, in sicer 43 neposredno zaradi objave na spletni strani in posledično koristnih namigov, ki so pripeljali do dejanskih aretacij. Od zadnje kampanje v decembru 2021 je bilo prijetih deset oseb.

Evropska mreža skupin za aktivno iskanje oseb ENFAST je mednarodna mreža policistov, ki lahko takoj ukrepajo in izsledijo ubežnika, ko je to potrebno. Njena članica je tudi slovenska enota za ciljno iskanje oseb FAST, katere cilj je izslediti ubežnike in preprečiti, da bi se izognili sodnim procesom ali zaporni kazni.