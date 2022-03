V mednarodni akciji zasegli 9.408 artefaktov in drugih kulturnih dobrin #foto

Organi pregona so po podatkih Europola v 28 državah izvedli 52 aretacij, ki so bile povezane s trgovino z umetniškimi deli, artefakti in drugimi kulturnimi dobrinami. V mednarodni akciji, imenovani Pandora VI, ki je potekala med 1. junijem in 30. septembrom lani, so zasegli arheološke predmete, pohištvo, kovance, slike, glasbila in kipce.

Organi kazenskega pregona so preglede in kontrole izvajali na letališčih in mejnih prehodih kot tudi po dražbenih hišah, muzejih in po domovih posameznikov. Posebno pozornost so namenili tudi spletni prodaji.

Projekt Pandora VI, ki ga je vodila španska kriminalistična policija, so na mednarodni ravni usklajevali Europol, Interpol in Svetovna carinska organizacija (WCO).

Tri tisoč kovancev izropala ena oseba

Francoska carina je v okviru akcije zasegla več kot 4.200 arheoloških predmetov, med katerimi je bilo približno tri tisoč kovancev. Predmete je z detektorjem kovin iz arheoloških najdišč izropal en posameznik. V drugem primeru je francoska carina zasegla tri starodavne kipce iz predkolumbovske dobe.

Foto: Europol

Španska policija je na črnem trgu odkrila 91 zlatih kovancev iz rimskega imperija, katerih vrednost je ocenjena na pol milijona evrov. Preiskavo so začeli, potem ko so jih odkrili v znani madridski dražbeni hiši. Preiskovalci so odkrili arheološko najdišče, s katerega so bili kovanci ukradeni.

Med mehiškimi artefakti celo lobanja

Ameriška Agencija za carino in varovanje meja (CBP) pa je zasegla pošiljko, v kateri je bilo 13 starodavnih mehiških artefaktov iz obdobja pred dobo Aztekov, med odkritimi predmeti je bila celo lobanja.

Romunski kriminalisti so odkrili križ iz 13. stoletja, vrnili so ga muzeju v mestu Cisnadie, od koder je bil leta 2016 ukraden, italijanski karabinjerji pa so zasegli skoraj 80 arheoloških predmetov iz različnih obdobij.

Foto: Europol

Nizozemski organi pregona so pri preverjanju spletnega prodajnega kataloga, v katerega je bila vključena amsterdamska avkcijska hiša, odkrili dve umetniški deli Keesa Verweija, ki sta bili prijavljeni kot ukradeni. Grški kriminalisti pa so našli marmorni steber iz rimskega obdobja, 13 antičnih kovancev in tri keramične posode iz helenističnega obdobja.

Foto: Europol

Akcija Pandora, ki se jo prvič izvedli leta 2016, je vsakoletna operacija kazenskega pregona. Do zdaj so v sklopu akcije izvedli 407 aretacij in vrnili več kot 147 tisoč predmetov kulturne dediščine.

V akciji sodelujejo Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Španija, Švedska, Madžarska, Kosovo, Latvija, Litva, Črna gora, Severna Makedonija, Portugalska, Švica, Velika Britanija in ZDA.

Foto: Europol