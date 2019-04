Iz katedrale Notre-Dame začeli umikati preostale umetnine

Iz pariške katedrale Notre-Dame, ki jo je ta teden opustošil požar, so danes začeli umikati umetnine, ki jim jih zaradi njihove velikosti ni uspelo rešiti prej. Gasilci in inženirji so namreč ocenili, da je poškodovana struktura stavbe sedaj dovolj utrjena, da je varno vstopiti v katedralo.

"Slike iz katedrale so bile obvarovane pred plameni in se jih lahko sedaj sname in prepelje na varno," je danes dejal francoski minister za kulturo Franck Riester. Vse slike bodo po načrtih sneli danes in jih predvidoma prepeljali v Louvre in druge muzeje. Strokovnjaki bodo nato restavrirali slike, ki so bile v požaru le rahlo poškodovane zaradi dima in vode.

Poleg slik bodo iz Notre-Dame prenesli tudi kipe in orgle

Minister je danes še izrazil veselje, da jim je uspelo rešiti večino umetnin. Štiri dela so sicer še na območju katedrale, kjer se ni varno gibati. Na televizijskih posnetkih se vidi, kako iz katedrale vozijo zvitke slik, ki so visoke skoraj štiri metre. Slike iz 17. stoletja upodabljajo dejanja apostolov, katedrali pa jih je podaril pariški zlatarski ceh. Poleg slik bodo iz Notre-Dame prenesli tudi kipe in orgle.

Foto: Reuters

Številne umetnine so gasilci rešili že med požarom, ki je izbruhnil v ponedeljek. Eno od presenečenj po požaru je bila najdba kipa petelina iz cinka z relikvijami, ki je bil postavljen na vrhu uničenega stolpiča. Kip je namreč utrpel le nekaj udrtin.

Požar naj bi zanetil kratek stik

V požaru, ki je izbruhnil v ponedeljek zvečer, je zgorelo celotno ostrešje gotske cerkve, uničen je tudi 93-metrski stolpič, na nekaterih delih se je porušil obokan strop. Preiskovalci še niso uradno potrdili vzroka požara, a domnevajo, da ga je zanetil kratek stik. Na območju, kjer je izbruhnil požar, je sicer potekala obširna obnova.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po požaru izrazil željo, da bi eno največjih francoskih znamenitosti obnovili v petih letih. Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da so ti načrti morda nekoliko preveč ambiciozni. Začasno nameravajo nad katedralo postaviti ogromno ponjavo, ki bo zaščitila notranjost katedrale pred dežjem, hkrati pa omogočila delo, je za francosko televizijo BFM dejala predsednica arhitekturnega združenja za zgodovinske stavbe Charlotte Hubert.