Notre-Dame je bila minute oddaljena od popolnega uničenja #video #foto

Francoski predsednik Emmanuel Macron je že sporočil, da bodo katedralo v celoti obnovili, in drzno napovedal, da si želi obnovo v petih letih. Leta 2024 bo namreč Pariz gostil poletne olimpijske igre. "Zmoremo," je o tem cilju dejal Macron. Po poročanju BBC, ki se sklicuje na uradne vire, je bila 850 let stara katedrala le nekaj minut oddaljena od popolnega uničenja.

Strokovnjak za restavriranje Frédéric Létoffé je na primer napovedal, da bo obnova trajala med 10 in 15 let. Novinar francoske državne televizije France2 Stephane Bern, ki se v svoji oddaji ukvarja z raziskovanjem francoske dediščine, pa je za francosko BFM TV dejal, da bo obnova trajala med 40 in 50 let. Pri tem omenimo, da je Bern prijatelj zakoncev Macron, francoski predsednik mu je nadel vzdevek "gospod Dediščina".

Danes bo sicer o obnovi razpravljala vlada, ki jo vodi Edouard Philippe, zvečer pa bodo v znak solidarnosti zvonili zvonovi v vseh francoskih katedralah.

Konstrukcija je dobra

Preiskovalci so pregledovali konstrukcijo stavbe. Foto: Reuters Po požaru je bilo eno glavnih vprašanj varnost gotske katedrale. Preiskovalci menijo, da je konstrukcija dobra, so pa odkrili nekaj kritičnih točk, ki so potrebne obnove. Strokovnjaki so jih zaščitili.

Vzrok požara preiskuje 50 preiskovalcev, največ možnosti pa pripisujejo obnovi, ki je potekala v cerkvi, za zdaj pa ni nobenih dokazov, da bi bil požar podtaknjen.

Požar je v Notre-Dame izbruhnil v ponedeljek popoldan in se je zelo hitro razširil po lesenem ogrodju. Najprej je zajel strešni del katedrale, zrušil pa se je cerkveni stolpič. Dragocene umetnine in verske predmete je reševalnim skupinam uspelo rešiti. Skupno je v gasilski akciji sodelovalo več kot 400 gasilcev.

Ponudbe za sofinanciranje obnove kar dežujejo

Po požaru dežujejo predlogi za finančno pomoč pri obnovi znamenite katedrale. Svojo pomoč je ponudil milijarder Francois-Henri Pinault, predsednik in generalni direktor skupine Kering, ki si med drugim lasti modni hiši Gucci in Yves Saint Laurent. Ta je obljubil denarno pomoč v višini 100 milijonov evrov za obnovo Unescove svetovne dediščine.

Denarnico je odprl še en milijarder, in sicer lastnik modnega imperija LVMH Bernard Arnault. Dejal je, da bo za obnovo prispeval 200 milijonov evrov. Enako vsoto pomoči je napovedal tudi francoski kozmetični velikan L'Oreal, 100 milijonov evrov pa francosko naftno podjetje Total. Tudi več drugih francoskih podjetij in bogatašev je napovedalo pomoč v višini več milijonov evrov.

Pomoč so ponudili tudi Združeni narodi, Evropska unija in posamezne države, skupno pa naj bi glede na obljube zbrali že več kot 800 milijonov evrov. Države bodo na pomoč priskočile s strokovnjaki.