Zakaj je notredamska katedrala tako pomembna

Notre-Dame (v prevodu "naša dama") oziroma notredamska stolnica velja za enega najprepoznavnejših simbolov gotske arhitekture. Njena gradnja se je začela leta 1160, zaključna dela pa so potekala še dvesto let pozneje. Katedrala je preživela revolucijo, vojne, bila je mesto ustoličenja kraljev, v zadnjih desetletjih pa priljubljena turistična točka s številnimi neprecenljivimi umetninami.

Ker so ravno potekala obnovitvena dela, je bila večina umetnin pospravljenih na varno. Nekaj umetnin, ki so bile v času požara v cerkvi, je reševalcem uspelo rešiti, še preden bi jih uničil požar. Za elemente, ki so bili vstavljeni v samo konstrukcijo cerkve, pa se še ne ve.

Stolnica je locirana na otoku Ile de la Cite na reki Seni v središču Pariza. Glavni pobudnik gradnje je bil škof Maurice de Sully v 12. stoletju, za časa kralja Ludvika VII. in papeža Aleksandra III.

Kulturni spomenik se bohoti 130 metrov v dolžino, 35 metrov v višino (zvonova sta visoka 68 metrov), široka pa je nekaj več kot 45 metrov.

V primežu vandalov in revolucionarjev

V večstoletnem obstoju je katedrala utrpela številne posege v arhitekturno podobo. Prvo večjo spremembo je doživela v 16. stoletju, ko so jo vandalizirali hugoti in takratni francoski kralj. Velik del zunanjih okrasnih kipov je bil odstranjen, vitraži in grobnice pa uničeni v imenu modernizacije.

Po več kot 15 urah ognja je cerkev rešena. Foto: Reuters

V obdobju francoske revolucije leta 1790 je bila skoraj uničena, takrat so jo preoblikovali tudi v skladišče hrane, kasneje je bila nekaj časa celo zaprta in tik pred rušenjem, a jo je pred njenim klavrnim koncem rešil Napoleon, ki je za cerkev naročil obnovitvena dela. Leta 1804 pa so ga v tej cerkvi okronali za cesarja.

Med letoma 1845 in 1870 je potekal prvi večji poskus obnove "Naše Dame", velik del poškodovane arhitekture je bil popravljen, obstoječim pa so dodali tudi nove elemente. Drugi večji val obnovitvenih del pa poteka že od leta 1991, v katerem so se lotili prenove razpokane fasade in kipov.

Foto: Getty Images

Kljub vsem spremembam in obnovitvenim delom pa ji je v večjem delu uspelo ohraniti prvotni del fasade, tudi notranjost je še vedno v skladu z originalnimi načrti.

Čeprav je bila še za časa gradnje arhitekturni presežek, je bila cerkev večje pozornosti deležna šele po izidu literarnega dela francoskega pisatelja Victorja Hugoja Notredamski zvonar leta 1831.

Cerkev je mnogim služila tudi kot slikarski motiv. Med najbolj slavnimi slikarji, ki so v svojih delih naslikali staro damo, so francoski slikar Maximilien Luce, Edouard Cortes in Henri Matisse.

Južna rozeta. Foto: Getty Images

Damo krasijo tri rozetna okna, ki ponazarjajo cvetje v raju. Okna so bila izdelana v 13. stoletju, kasneje pa so jih večkrat obnovili. Po mnenju mnogih je najlepša prav južna rozeta, ki je bila narejena po naročilu kralja Ludvika IX. Oblikovala sta ga Jean de Chelles in Pierre de Montreuil.

Okno je bilo končano leta 1260, velja pa za eno največjih mojstrovin krščanske ikonografije. V premeru meri 12 metrov, v višino pa 19. Okno naj bi simboliziralo Kristusovo zmagoslavje in njegovo kraljevanje nad nebom. Pod rozeto je 16 prerokov, ki jih je v 19. stoletju naslikal Alfred Gerente. Za zdaj še ni znana usoda znamenitih vitražev, saj naj bi ogenj zajel in poškodoval steklo rozet.

Gargolj, ki "varuje" Pariz. Foto: Getty Images

Gotsko podobo cerkve spremljajo tudi groteskni kipi, poimenovani gargolji. Vsi slavnejši gargojli Notre-Dame so bili dodani v 19. stoletju kot odtočni žlebovi, po katerih je odtekala deževnica.

Gargolji so bili v preteklosti predvsem v gotski arhitekturi upodobljeni kot fantastične živali z grimasami. Med prepoznavnejšimi elementi cerkve je gargolj "Styrge," ki se nahaja na vrhu cerkve, kjer - tako pravi legenda - "opazuje in varuje mesto". Za zdaj še ni znano, ali je bil kip uničen med požarom.

Zvonovi

Katedrala ima 10 zvonov - največji izmed njih je poimenovan Emmanuel in tehta več kot 23 ton. Leta 1685 je bil umeščen v južni zvonik. Sprva je imela katedrala tudi več manjših zvonov, ki pa so bili po poročanju BBC v času francoske revolucije raztopljeni za izdelavo topniških bomb.

Ko je cerkev leta 2013 praznovala 850. obletnico, so v severni del stolpa namestili več manjših replik zvonov. Vsak izmed njih je poimenovan po svetniku.

Stolpič je bil v požaru popolnoma uničen. Foto: Getty Images

V ponedeljkovem požaru je bil popolnoma uničen znamenit stolpič, ki je bil že pred požarom v slabem stanju. Svinec, ki je ščitil lesene elemente, je popolnoma propadel, kar je razmajalo tudi notranjo konstrukcijo. V času francoske revolucije so ga celo odstranili, a so ga v 19. stoletju ponovno postavili.

Orgle

Cerkev ima troje orgle, največje med njimi pa imajo kar osem tisoč cevi. Konstrukcija prvih orgel je potekala v 15. stoletju. Kljub številnim restavracijam in dopolnitvam v preteklih letih je v današnjih orglah še nekaj originalnih cevi, ki so bile prvič nameščene v srednjem veku, navaja BBC.

Rešili Kristusovo krono

Poleg arhitekturnega presežka je cerkev hranila tudi verske predmete, ki pa v času požara niso bili shranjeni v cerkvi. Kot je dejal francoski minister za kulturo, so pred ognjem rešili večino umetnin in relikvij, izmed katerih sta na varnem med drugim za katoličane najpomembnejša trnjava krona, ki naj bi jo Jezus nosil pred križanjem, in tunika svetega Alojzija.

Francoski minister za kulturo je dejal, da so pred ognjem rešili večino umetnin in relikvij, Foto: Reuters

Na varnem je tudi 16 bakrenih kipov, ki so obkrožali stolpič, ki se je porušil v požaru. Kipe 12 apostolov in štirih evangelistov so zaradi obnovitvenih del odstranili pred nekaj dnevi. Po poročanju francoskih medijev pa jim iz katedrale ni uspelo odnesti več slik. Te so bile del zbirke 76 slik, ki jih je katedrala dobila v dar med letoma 1683 in 1694.