Poglejte, kako je bila videti znamenita katedrala Notre-Dame v Parizu #foto

Notredamska katedrala sodi med zakladnice svetovne gotske arhitekture. V notranjosti je med drugim eden največjih mozaikov na svetu, kjer je upodobljen Kristus z iztegnjenimi rokami.

Tu so kronali tudi Napoleona Bonaparteja

V sredini 12. stoletja se je pariški škof Maurice de Sully odločil za gradnjo nove bazilike po vzoru tiste iz Saint Denisa, kjer so grobovi francoskih kraljev. Dela so bila dokončana šele leta 1344. Do francoske revolucije se je cerkev imenovala Palais de la Cite. Napoleon jo je leta 1802 vrnil Cerkvi. Njeni prostori so bili priča številnim kronanjem, med drugimi so tu okronali Napoleona Bonaparteja. Foto: Reuters

Med francosko revolucijo je bila huje poškodovana

Nazadnje je katedrala utrpela večjo škodo med francosko revolucijo v 18. stoletju med nasiljem proti katolikom. Obe svetovni vojni pa je prestala večinoma nepoškodovana.

Foto: Reuters

Notre Dame je dal ime tudi enemu največjih francoskih literarnih mojstrovin - Notredamskemu zvonarju Victorja Hugoja iz leta 1831. Po njeni objavi se je oblikovalo gibanje za obnovo poškodovane katedrale. Obnove so se lotili v 19. stoletju.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters