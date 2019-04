Požar v Notre-Dame: več kot devet ur po izbruhu gasilcem le uspelo omejiti škodo #video #foto

Gasilcem je malo po polnoči uspelo ukrotiti požar v znameniti katedrali Notre-Dame v Parizu. Ognjeni zublji, ki so zajeli to več kot 850 let staro cerkev, so uničili streho, vendar francoske oblasti ocenjujejo, da je struktura zgradbe, vključno z zvonikoma, rešena. Malo pred polnočjo je prizorišče požara obiskal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in obljubil, da bodo srednjeveško katedralo v celoti obnovili.